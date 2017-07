Cameroun: Organisation de la CAN 2019 - Pas d'inquiétude

Assurances données hier par le ministre des Sports et de l'Education physique hier au cours d'un point de presse à Yaoundé.

Vous vous interrogez sur l'éventuel retrait de la coupe d'Afrique des nations 2019 au Cameroun ? Vous vous inquiétez sur l'évolution des travaux sur les différents chantiers ? Eh bien, vous pouvez être rassuré : le Cameroun organisera bel et bien l'évènement sportif le plus prestigieux du continent dans un peu moins d'un an et demi.

C'est ce qu'il faut retenir, en termes simples, du point de presse donné hier, 18 juillet, au stade Omnisports de Yaoundé, par le ministre des Sports et de l'Education physique, Bidoung Mkpatt. A ses côtés, le ministre de la Communication, Issa Tchiroma Bakary pour l'accompagner et témoigner de la synergie pour faire de ce rendez-vous un succès magistral pour le Cameroun.

Ce n'est donc pas pour rien si le patron des sports a affirmé que « le gouvernement respectera ses engagements ». La veille, ce sont les constructeurs du stade d'Olembe qui rassuraient sur la livraison de l'infrastructure d'ici octobre 2018. Cette fois, le Minsep a tenu à détailler l'état d'avancement des différents chantiers. Il faut rappeler que quatre sites ont été retenus pour la compétition : Yaoundé, Douala-Buea-Limbe, Garoua et Bafoussam.

Ainsi, sur les 32 stades (compétition et entraînement) présentés par le Cameroun, 11 sont prêts alors que les 21 autres sont en construction ou en réhabilitation. Mais pas d'inquiétude, qu'il s'agisse des sites d'Olembe à Yaoundé ou Japoma (Douala), ils seront prêts à temps, c'est à dire trois mois avant le début de la CAN, conformément au cahier des charges de la CAF.

En ce qui concerne les infrastructures connexes, transports, télécommunications, hôtels, hôpitaux, il n'y a pas non plus lieu de s'alarmer, la plupart étant fonctionnels. Quant au volet évènementiel (mascotte, hymne, logo, etc.), il faudra faire preuve de patience puisque « le processus suit son cours » selon le Minsep. Il faut dire que le pays hôte entend clairement s'appuyer sur les acquis de la CAN féminine 2016. La conjoncture économique actuelle n'est pas forcément à l'avantage du Cameroun, sans parler des contraintes liées à la sécurité de la nation avec la guerre contre la secte terroriste BokoHaram.

Mais le pessimisme n'est pas de mise. Surtout, comme l'a rappelé Bidoung Mkpatt, qu'aucune mission de la Confédération africaine de football n'a fait état de quelque retard que ce soit jusqu'à présent.

Et pour cause, la première équipe d'inspection est attendue dans quelques semaines seulement. Alors, l'heure est plutôt à la mobilisation générale pour que le Cameroun relève les défis autant organisationnel que sportif .