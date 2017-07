Madagascar: Cosafa U17 - Changement de la liste des joueurs

La Grande île sera en lice au Cosafa Cup U17 à l'île Maurice du 21 au 30 juillet. La liste des joueurs a dû être modifieé à la veille du départ.

Madagascar sera bel et bien en lice au Cosafa Cup catégorie U17 garçons. La délégation malgache, composée de vingt-cinq membres dont dix-huit joueurs, a quitté le pays hier, en fin d'après-midi.

Changement de dernière minute, la liste des joueurs a du être modifiée lundi soir, « On n'a su que ce lundi soir la catégorie concernée. C'est la génération 2001 et non les joueurs nés en 2000 alors que nous avions déjà confirmé cela auprès du directeur technique national. Nous n'étions au courant qu'au moment de l'engagement final. Et nous avons dû trouver la solution dans un très bref délai », a confié le président de la ligue de football d'Analamanga, Henintsoa Rakotoarimanana, dit Tota, chef de la délégation à Maurice.

La fédération malgache de football a tout confié à la ligue d'Analamanga : la sélection, la préparation de l'équipe nationale et le déplacement à Maurice. L'équipe de la ligue d'Analamanga a pu finalement trouver une solution à cette confusion sur la date de naissance.

« Heureusement que nous venons de boucler le championnat jeunes et nous avons un large choix pour les remplaçants », a souligné le président Henintsoa Rakotoa- rimanana. Ce dernier a intégré cinq présidents de section sur les huit d'Anala- manga dans la liste de la délégation, à savoir celui d'Anjozorobe, Andramasina, Antananarivo renivohitra, Ambohidratrimo et Manjakandriana. Ce tournoi pour les U17 garçons version 2017 se tiendra du 21 au 30 juillet. Huit équipes sont engagées et Madagascar se trouve dans le groupe B avec l'Afrique du sud, la Zambie,et le Mozambique

La Zambie en ouverture

Trois entraîneurs nationaux encadreront l'équipe malgache lors de ce Cosafa U17, entre autres Yves Rabemaromanga, premier responsable technique du centre de formation de football d'Analamanga, Yvon Randrianarisoa d'Elgeco Plus et Tony Rabarison de Fosa Juniors. « Nous avons pu récupérer 60 pour cent de l'équipe. Nous avons renforcé depuis trois semaines la cohésion sur terrain. Au début, nous avons choisi des joueurs talentueux et plus expérimentés... », a mentionné le coach, Yves Rabemaromanga.

« Heureusement nous avons pu garder les joueurs du milieu du terrain... Mais, l'équipe s'étant vue amputée de deux gardiens de but, le titulaire ainsi que son remplaçant, nous avons dû trouver deux nouveaux joueurs», a-t-il poursuivi. En matches de groupe, Madagascar sera opposé à la Zambie le vendredi 21 juillet, en deuxième journée contre le Mozambique le dimanche 23 juillet, et en troisième et dernière journée face à l'Afrique du sud, le mercredi 26 juillet.

Les deux premiers de chaque poule accéderont en demi-finales, prévues le vendredi 28 juillet et la finale le dimanche 30 juillet. Ce déplacement se réalise grâce à l'appui de quelques dirigeants de club d'Analamanga ainsi que le ministère de la Jeunesse et des sports.

Les Barea U17

Gardiens:

1-Kevin Andriamihaja

2-Avo Ralibera

Defenses:

3-Tommy Andriamamonjy

4-Hardy Razafimanjary

5-Tsioriniaina Andriantsiresy

6-Andriamandava Ratsimbazafy

7-Biny Rakotoniaiana

8-Mamisoa Andriamalala

Milieux:

9-Henintsoa Fenohasin Ranaonarivelo

10-Mario Yves Rakotomalala

11-Toavina Randrianjohary

12-Anjarasoa Andriamahazo

13-Nambinina Rakotonirina

14-Sébastien Ralandindranto

15-Alain Stéphane Rakotovao

16-André Todisoa

Attaquants:

17-Dylan Fanomezantsoa

18-Lova Marson