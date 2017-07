Madagascar: Éducation - Plus de 1000 milliards d'ariary pour le PSE

Un débat organisé par le Collectif des citoyens et des organisations citoyennes (CCOC) a révélé les montants du financement du Plan sectoriel de l'éducation.

Le programme est ambitieux ! Ces mots, parlant du Plan sectoriel de l'éducation (PSE), sont du sénateur Jean Martin Rakotozafy. Mais il n'est pas le seul à le penser. Académiciens, chercheurs universitaires, pédagogues et différents membres de la société civile ont largement partagé cette impression, hier, lors du débat sur le sujet. Ce dernier a été organisé par le Collectif des citoyens et des organisations citoyennes (CCOC), dans les locaux de la Chambre des commerces et de l'industrie d'Antananarivo. Il s'agissait d'« échanger et de débattre sur les modalités de mise en œuvre du PSE dans le projet de Loi des Finances 2018 ».

L'assistance était partagée entre l'envie d'y croire et un scepticisme engendré par la taille des enjeux exposés. Pour la seule année 2018, les dépenses prévues pour le PSE des trois ministères en charge de l'éducation est de 1191 milliards d'ariary.

Un gap de 255 milliards d'ariary, par rapport aux besoins des trois ministères reste, cependant, à combler.

Conditions sine qua non

« Quelles seront les mesures qui seront prises si l'on ne trouve pas l'argent ? », s'est inquiétée Lily Razafimbelo, du Centre d'information et de documentation scientifique et technique. Lalaharontsoa Rakotojaona, Directeur général de l'enseignement secondaire et de la formation de masse s'est voulu rassurant : « il y aura une priorisation et un phasage. Ce sont, d'ailleurs, les conditions sine qua none du Global partnership for education (GPE) pour le déblocage d'un financement », explique-t-il. La programmation et la formation font partie des priorités.

Les 255 milliards d'ariary manquants concernent les investissements, notamment dans les infrastructures, et restent à chercher du côté des bailleurs traditionnels. Une signature de convention de financement se fera bientôt, affirment les responsables de l'éducation de base. Les dépenses courantes, acquises à 82%, seront assurées par l'État qui prévoit consacrer 23,30% de son budget à l'éducation. Pour Hony Radert, du CCOC, « l'Assemblée nationale et le Sénat ont le devoir de veiller à la mise en œuvre du PSE ». Le sénateur Jean Martin Rakotozafy estime que l'État devrait au minimum consacrer 30% de son budget à l'éducation.