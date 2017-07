Algérie: Absence de traçabilité et conditions d'hygiène des plus déplorables

En cette période estivale propice aux intoxications alimentaires, la prudence est de mise surtout du côté des plages, où l'on croise souvent des vendeurs de sandwiches, de beignets ou de sucreries pour enfants.

En cette période estivale propice aux intoxications alimentaires, la prudence est de mise surtout du côté des plages, où l'on croise souvent des vendeurs de sandwiches, de beignets ou de sucreries pour enfants. Ces produits exposés au soleil pendant des heures pour être ensuite fourgués aux baigneurs affamés font beaucoup de mal et peuvent même parfois entrainer la mort suite à une intoxication alimentaire sévère, particulièrement chez les enfants en bas âge ou les personnes âgées. Les victimes de ces intoxications arrivent aux urgences se tordant de douleurs au niveau du ventre, avec des vomissements et des diarrhées souffrant le martyre, attendant quelque traitement qui les soulagerait de cette affection.

L'ingestion d'aliments ayant dépassé la date limite de consommation, aliments généralement en conserve et que des commerçants véreux continuent à écouler en l'absence de contrôle de services d'hygiène ou encore de ceux de la direction du commerce, sont une des causes de ces intoxications, mais celles-ci restent très limitées dans la mesure où seulement quelques individus en sont victimes. Le plus grand nombre est à chercher du côté de la restauration collective, restaurants, fêtes familiales, restos universitaires, cantines pour travailleurs et autres fast-foods qui pullulent dans les villes.

De la viande mal cuite, de la volaille, des œufs ou de l'eau souillée et c'est l'intoxication collective, qui nécessite une intervention rapide de la Protection civile qui mobilise tous ses moyens pour évacuer sur les hôpitaux les victimes. Mais à l'hôpital la prise en charge n'est pas instantanée du fait du manque de moyens pour faire face à tant de patients à la fois, mais aussi de l'absence d'exercice de simulation pour bien préparer les personnels médicaux et paramédicaux à affronter pareilles situations qui se répètent souvent. En dépit de cela on n'a toujours pas mis au point une conduite à tenir ou du moins une affectation des rôles des personnels d'urgence. Pastèques, melons et autres fruits, certains irrigués avec des eaux polluées, d'autres vaporisés avec des insecticides, sont à l'origine de ce phénomène difficile à éradiquer.

En effet l'absence de traçabilité des produits agricoles font qu'il est impossible de situer exactement les parcelles exploitées, leurs propriétaires et ainsi identifier les responsables de la catastrophe sanitaire. Ces produits agricoles sont vendus au bord des routes, exposés au soleil et à la poussière qui vient s'y déposer pendant des jours entiers, mais que des clients achètent sans se soucier des risques qu'ils prennent en les consommant. Ces produits sont achetés sur pied dans les champs pour être ensuite cueillis avant qu'ils ne mûrissent pour être vendus au prix fort. Aucun contrôle, pas même une intervention des services de la voierie pour interdire la vente sur la voie publique. En cas d'intoxication alimentaire, le vendeur, n'ayant aucune attache sur les lieux de la vente s'éclipse, ni vu ni connu, et ce sont les services de la santé publique qui trinquent en prenant en charge les victimes de ces intoxications et cela continue de plus belle en ces 3 mois d'été période des fruits de saison.

Les restaurants et les fast-foods ne sont contrôlés que rarement du fait du manque de personnels et de moyens mis à la disposition des services d'hygiène ou de la direction du commerce, qui ne multiplient leurs activités que pendant le mois de Ramadhan. Passé ce mois sacré, c'est la débandade et l'anarchie reprend le dessus, aucun respect pour les conditions d'hygiène pourtant indispensables quand il s'agit de restauration. Des cuisines sales, un personnel avec des tabliers sales «décorés» de tâches de graisse, des plats mal lavés, des cafards qui font des courses poursuites sur le sol ou sur les murs et que l'on écrase avec des serviettes ou des mules, de vapeurs qui emplissent le local et des clients en sueur qui «bouffent» pourvu qu'on se remplit la panse. Ce qui se passe après on s'en fiche l'essentiel est qu'on encaisse. Avec tout cela, on ne peut que s'attendre à ces catastrophes sanitaires qui, il faut le dire, ont de beaux jours devant elles.