Algérie: Bouazghi rassure à Tizi Ouzou sur la replantation des oliviers

Vingt-quatre heures après la visite effectuée lundi dernier par son collègue de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, Noureddine Bedoui, le ministre de l'Agriculture, du Développement rural et de la Pêche, Abdelkader Bouazghi, a pris la direction de la wilaya de Tizi Ouzou, où il a tenu à rassurer les victimes des incendies ravageurs qui ont frappé la semaine dernière cette région, faisant un mort, des blessés et d'énormes dégâts matériels. Et sur le plan des dégâts, le ministre de l'Agriculture qui y a été wali entre 2010 et 2014, est concerné de très près puisque son secteur a été durement touché par le sinistre, avec plus de 2 000 hectares de terres brûlées et des dizaines de milliers d'arbres fruitiers, dont les oliviers anéantis.

Abdelkader Bouazghi a effectué le déplacement vers la wilaya de Tizi Ouzou pour rassurer les citoyens en général et les agriculteurs en particulier suite aux dégâts importants causés par les incendies. C'est à partir du village d'Iadjemat, dans la commune de Timizar, à quelques 20 kilomètres à l'est du chef-lieu de wilaya, que le membre du gouvernement a rencontré certains responsables locaux et même quelques citoyens. L'endroit choisi pour cette rencontre est stratégique. Il surplombe le village Iadjemat et domine toute la superficie ravagée par les flammes. Plusieurs hectares partis en fumée. Des centaines d'oliviers, des ruchers et du bétail anéantis. La replantation de nouveaux oliviers sera faite. Cela sera fait dans les plus brefs délais, selon le ministre de l'Agriculture, qui affirme que «le gouvernement a le nécessaire en termes de nombre de plants pour replanter tous les oliviers touchés».

Comme son collègue de l'Intérieur la veille, le ministre de l'Agriculture a rappelé que 17 wilayas étaient touchées par les incendies de la semaine dernière et le gouvernement travaillera dans le sens de la réparation des dégâts et de l'indemnisation des victimes. Il a profité de sa visite dans la région de Timizar pour discuter avec un apiculteur dont le rucher a été détruit par les feux. Mais cette visite ministérielle dans cette région agricole a également été une occasion pour la population locale de revendiquer l'implantation d'une unité de la Protection civile dans la localité. «Timizar veut des pompiers», pouvait-on lire sur une pancarte accrochée à un véhicule, du côté du village Iadjemat.

Même si la visite du ministre de l'Agriculture est principalement destinée à rassurer les agriculteurs, particulièrement les arboriculteurs et les éleveurs, l'ex-wali de Tizi Ouzou a fait une halte dans l'atelier de montage des tracteurs de marque Mahindra, dont le propriétaire a mis en œuvre son projet d'extension. Bouazghi s'est enquis sur la réalité de cette entreprise et les intentions de son initiateur, notamment en matière de taux d'intégration. La délégation ministérielle s'est ensuite rendue dans une pépinière de génisses en réalisation, implantée près de la ville de Tizi Ouzou. C'est le second ministre qui se déplace à la wilaya de Tizi Ouzou, après la visite la veille du ministre de l'Intérieur. Et ce n'est pas le dernier puisque leur collègue de l'environnement et des Energies renouvelables, Fatma-Zohra Zerouati sera dans la même région aujourd'hui mercredi, vraisemblablement pour les mêmes motifs.