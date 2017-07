Algérie: «Toute formation consolidera le système judiciaire»

Les contraintes et les dysfonctionnements qui caractérisent ces derniers mois la filière lait ont… Plus »

«Ce programme de formation répond au mieux aux mutations et évolutions caractérisant le domaine, et vient conforter le maintien de la concrétisation des objectifs de la réforme du secteur de la justice engagée par le président de la République, Abdelaziz Bouteflika. La réforme a atteint un important parcours dès lors qu'on détient une vision à moyen et à long termes en la matière», a-t-il assuré. Preuve en est, poursuivra-t-il, le nouveau planning de formation englobe la spécialité de l'arbitrage qui permettra aux magistrats d'acquérir un maximum de connaissances en cette filière assez complexe et d'actualité. L'ESM proposera également des segments liés à la cybercriminalité. «Toute nouvelle formation consolidera le système judiciaire en l'actualisant eu égard aux avancées concrétisées à travers le monde», a-t-il appuyé.

