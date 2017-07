Guinée: L'artiste Elie Kamano libéré

Immédiatement, ils ont été conduits à la prison civile de Conakry, sous bonne escorte policière. Et, selon nos informations, des coups de téléphone en provenance d'un proche conseiller du Palais présidentiel et du département de la Justice ont permis aux prisonniers d'être extraits de la prison, après moins d'une heure d'incarcération, pour être à nouveau conduit devant le même procureur Cissé.

L'artiste de reggae guinéen, Elie Kamano, est libre, et ses trois compagnons aussi. Elie Kamano avait été interpellé lundi 17 juillet par la police, avec trois de ses proches, lors d'une manifestation interdite de l'opposition, à Conakry, et placé en garde à vue à la Direction centrale de la police judiciaire (DCPJ).

