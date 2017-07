Algérie: Taoufik Makhloufi annonce son forfait pour Londres

Makhloufi a offert à l'Algérie trois médailles olympiques, une en or et deux en argent respectivement aux Jeux de Londres 2012 et Rio de Janeiro 2016, une performance unique pour un athlète algérien

Déception pour les amateurs d'athlétisme et des nombreux fans de Taoufik Makhloufi. Le double médaillé d'argent sur 800 et 1 500 m aux Jeux olympiques de Rio de Janeiro 2016, perturbé par une ancienne blessure au mollet, a décidé de faire l'impasse sur les Championnats du monde d'athlétisme prévus du 4 au 13 août à Londres, a appris l'APS lundi soir dernier auprès de l'intéressé.

«Une ancienne blessure au mollet s'est réveillée en pleine préparation, elle a perturbé mes entrainements en vue de la nouvelle saison. Après mûres réflexions, j'ai décidé de ne pas participer aux Mondiaux de Londres. Je ne me sens pas en possession de tous mes moyens pour défendre crânement mes chances», a déclaré Makhloufi.

L'ancien champion olympique du 1 500 m en 2012 n'a pas caché sa déception, lui qui espérait décrocher une médaille aux Mondiaux de Londres où il garde d'excellents souvenirs. Londres a été une étape d'une grande importance pour Makhloufi en 2012 où il a offert à l'Algérie une médaille d'or alors qu'il n'était que dans la peau de l'outsider. Les Championnats du monde d'athlétisme prévus en août dans capitale londonienne s'annonçaient comme un beau chalenge pour Mekhloufi qui s'est longuement préparé pour ce grand événement de l'athlétisme mondial.

«Je suis très déçu surtout pour le peuple algérien et mes fans, j'aurais souhaité leur procurer de la joie et du plaisir comme j'ai l'habitude de faire à chaque grand rendez-vous sportif, mais c'est plus fort que moi. Je préfère me soigner pour revenir encore plus fort lors des prochaines échéances internationales», a souligné Makhloufi à partir de Tunis où il est l'invité de l'Union arabe d'athlétisme à l'occasion du Championnat arabe de la discipline.

Makhloufi a offert à l'Algérie trois médailles olympiques, une en or et deux en argent respectivement aux Jeux de Londres 2012 et Rio de Janeiro 2016, une performance unique pour un athlète algérien. Le Championnat du monde d'hamlétisme est organisé tous les deux ans par l'IAAF (Association internationale des fédérations d'athlétisme) qui désigne un champion du monde pour chaque discipline majeure de l'athlétisme. Il s'agit du troisième plus grand événement sportif dans le monde après les Jeux olympiques et la Coupe du monde de football en termes de téléspectateurs et d'impacte médiatique.