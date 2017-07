Ile Maurice: Jahmelia, 5 ans, lutte pour sa survie - «Granmer mo pa pou kit twa...»

«Mo'nn pansé ki zot finn lager ek ki li finn blésé ar sa. Mé kan mo'nn arivé, Jahmelia ti anba... » Le clou s'était planté dans le crâne de la petite et elle saignait abondamment. Jahmelia était très agitée et demandait à sa grand-mère, qui l'avait prise dans ses bras, de rester auprès d'elle. «Li dir mwa granmer trap mwa, pa kit mwa, mo pa pou kit twa mwa granmer... »

Le pronostic du médecin est encourageant. Et les parents de la petite Jahmelia ont espoir qu'elle «ne gardera aucune séquelle». Lundi, alors qu'elle jouait avec ses cousins, au domicile de leur grand-mère à cité EDC, Souillac, une barre de fer a atterri sur la tête de la petite fille âgée de cinq ans. Un clou lui a perforé le crâne... Jahmelia, décrite comme une petite fille courage, a dû subir une délicate intervention et est admise aux soins intensifs.

