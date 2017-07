Les débats portant sur la radiation de la charge provisoire de blanchiment d'argent, dans l'affaire des coffres-forts de Navin Ramgoolam, a eu lieu en ce mercredi 19 juillet devant la magistrate Meenakshi Bhogun, en cour de Curepipe.

Me Denis Mootoo, qui représentait le bureau du Directeur des poursuites publiques, a soutenu, documents à l'appui, que l'arrêt du procès pour abus de procédures n'était pas applicable puisqu'il s'agit «d'informations provisoires». «The power to strike out cannot be assimilated to power to stay as it applies to trial», a affirmé Me Denis Mootoo. Tout en ajoutant que, lors de la dernière séance, la poursuite avait signifié son intention de loger une charge formelle d'ici fin septembre. Raison pour laquelle, selon lui, la radiation de la charge provisoire dans ce contexte n'a pas sa raison d'être étant donné qu'une charge formelle sera logée de toute façon.

L'avocat de Navin Ramgoolam, Me Gavin Glover, Senior Counsel, assisté de Mes Shaukat Oozeer et sir Hamid Moollan, a pour sa part rétorqué que la charge provisoire avait été logée en février 2015. Ce qui fait que cette affaire traîne depuis 29 mois... «Enough is enough ! Mon client est un ancien Premier ministre et le leader du Parti travailliste», a fait valoir l'avocat de la défense. «This court is the arbitrator on administration of justice and you must have a say on the finality of matters.»

La magistrate fera connaître sa décision le 28 août.