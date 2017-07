Cote d'Ivoire: Célébration des 20 ans de carrière - Magic System en tournée africaine

Il faut rappeler qu'en 20 ans de carrière Magic System a sorti 8 albums dont « Poisson d'avril « , « Cessa kié la vérité", « Africainement vôtre », " Radio Afrika " qui est une reprise des plus gros tubes de ces dernières années sur le continent africain. Toutefois, le titre le plus célèbre de ces "Magiciens" demeure incontestablement leur deuxième album "1er Gaou", sorti en 1998.

Poursuivant, A'Salfo a indiqué que «lors de ces étapes ivoiriennes, des capitales de la sous-région vont vibrer aux sons "magiques". Ainsi, Bamako, Niamey, Libreville, Conakry et Lomé etc. vont accueillir les enfants d'Anoumabo.

Selon Salif Traoré alias A'Salfo, lead vocal du groupe, cette tournée va démarrer à Abidjan, au palais de la Culture de Treichville, les 5 et 7 août 2017, et le 25 décembre, le groupe sera à Bouaké.

Copyright © 2017 L'Intelligent d'Abidjan. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.