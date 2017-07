Madagascar: BFV-Société Générale - Une nouvelle agence à Maroantsetra

Ce sont là autant d'opportunités que la BFV-Société Générale compte saisir pour accompagner le développement de la ville en tant qu'acteur financier responsable, mais également pour se rapprocher de tous les acteurs économiques présents dans la région Analanjirofo. L'équipe de l'agence mettra en avant son professionnalisme et toute l'expertise de la banque en proposant des solutions souples, des délais de décision courts ainsi qu'une large gamme de produits et services bancaires à la pointe de l'innovation pour répondre au mieux aux besoins de ses clients et futurs clients. La BFV - Société Générale compte à ce jour 57 agences, trois espaces Premier et quatre espaces Entreprises pour être plus proche de ses clients.

La BFV-Société Générale assume parfaitement son statut de banque relationnelle de référence. Elle démontre une fois de plus qu'elle place constamment ses clients au centre de ses préoccupations. En effet, la BFV-SG étoffe son réseau en inaugurant le 12 juillet dernier, une nouvelle agence à Maroantsetra. Cette inauguration est l'aboutissement des efforts entrepris par la BFV-Société Générale, efforts qui s'inscrivent dans sa politique d'extension de réseau pour accompagner le développement des régions en pleine croissance et épouser le paysage malgache qui est aussi riche que diversifié.

