Madagascar: Cinéma - Le Japon à l'affiche

Le cinéma japonais, à découvrir !

Le cinéma japonais sera à l'honneur à l'occasion du Focus qui fait un gros plan sur le 7e art japonais. 5 films seront projetés au CGM et à l'IFM, gratuitement, au grand bonheur des cinéphiles malgaches.

Le Japon, un pays qui a sa propre culture cinématographique, fait rayonner son cinéma à travers le monde avec un style propre à lui. Madagascar n'est pas en reste, et ce Pays du Soleil Levant aime faire découvrir son 7e art aux cinéphiles malgaches. Pour ce focus Cinéma Japon, des réalisations japonaises seront projetées les 21 et 22 juillet prochains au Cercle Germano-Malagasy et à l'Institut Français de Madagascar. Pour ce vendredi, les projections auront lieu au CGM. Après le discours d'accueil à 11h30, place au premier film : « La mère de Pecorosse et ses journées ». Puis, à 14h, place au film « Toutes les choses autour de nous ». Le samedi 22 juillet, c'est l'IFM qui accueille la projection de 3 autres films : « Tu es sage » est programmé à 10h, « La lettre » à 13h et « Le paysage de la ville de Kaitan » à 16h. Toutes les entrées à ces films sont gratuites alors, place au popcorn et à la découverte !

Les films au CGM

« La Mère de Pecorosse et ses journées »

Synopsis : « Yuichi, qui a une tête chauve qui brille comme Pecorosse, une sorte d'oignon, travaille en tant qu'écrivain de manga, tout en s'occupant de sa mère Mitsue, atteinte de la démence avec le décès de son père. Comme sa maladie s'aggravait, il a décidé à contrecœur de la placer dans une maison de retraite. Au fur et à mesure qu'elle passe du temps avec des pensionnaires idiosyncrasiques, ses souvenirs la conduisent à revenir petit à petit sur son passé. »

« Toutes les choses autour de nous »

Synopsis : En 1993, un couple - Shoko, épouse travaillant dans une petite agence d'édition et Kanao, mari ayant un rêve de devenir peintre - menait une vie heureuse en attendant leur premier enfant. Kanao est devenu professionnel en tant qu'artiste dessinateur de salle d'audience. A cause de la mort de leur enfant, Shoko est tombée en dépression au point d'avorter un enfant à l'insu de Kanao. Kanao assiste aux procès de divers crimes comme la série d'enlèvement et meurtre de petites filles à Tokyo et ses environs (1988-89).

A l'IFM

« Tu es sage »

Synopsis : Okano vient de commencer le métier d'enseignant dans une école primaire. Sérieux mais indécis, il a du mal à faire face aux problèmes, ce qui ne facilite pas les relations avec ses élèves ainsi que son amie. Masami, dont son mari travaille à l'étranger, habite avec sa fille âgée de 3 ans. Malgré son apparence de « bonne mère », elle maltraite sa fille à la maison. Elle a été élevée elle-même par une mère violente. Akiko, femme âgée, habite toute seule et se demande si la démence sénile lui est arrivée. Elle se sentait seule et commence à échanger avec un garçon handicapé... le film qui décrit comment ils essaient de résoudre les problèmes qu'on pourrait rencontrer à la vie quotidienne, par la gentillesse

« La lettre »

Synopsis : « Comment vas-tu ? » lettre de Tsuyoshi destinée à son petit frère tous les mois, Naoki. Tsuyoshi purge une peine de prison à vie pour le crime qu'il avait commis pour son frère. Pourtant la séquelle du crime affecte aussi Naoki, devenu le « frère du meurtrier», qui l'a privé de l'amour, de son carrière et de ses rêves. Sa situation désespérée change peu à peu quand il trouve le véritable amour avec Yumiko, qui se tient toujours à ses côtés. Pour protéger l'amour qu'il a enfin trouvé, Naoki commence à écrire une lettre à Tsuyoshi...

« Le paysage de la ville de Kaitan »

Synopsis : L'adaptation de la dernière nouvelle d'un écrivain japonais qui s'est suicidé dans les années 1990, ce film met en scène les vies des habitants de la ville de Kaitan, ville imaginaire située dans le nord, entourée de la mer. Frère et sœur pauvres qui ont perdu leur travail, homme de certain âge trompé par sa femme, jeune PDG ayant des problèmes au travail et à la maison, conducteur de train évité par son fils... il décrit la mélancolie et la renaissance de la ville de Province.