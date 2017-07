Madagascar: Vonintsalama Andriambololona - L'ancienne SG nommée ministre des Finances et du Budget

Nommée par décret, quatre jours après la démission de l'ancien ministre Gervais Rakotoarimanana ; l'ancienne secrétaire générale Vonintsalama Andriambololona a pris sa fonction hier, cette fois, en tant que nouveau ministre des Finances et du Budget.

Le président Hery Rajaonarimampianina n'a pas attendu longtemps pour nommer le nouveau ministre des Finances et du Budget ; même s'il a demandé du temps avant de reconnaître et de communiquer la démission de Gervais Rakotoarimanana. En effet, pour remplacer le grand argentier, le chef d'Etat a choisi Vonintsalama Andriambololona, sa secrétaire générale du temps où il était à la tête du ministère des Finances et du Budget.

Hier matin, après avoir été nommée par le décret 2017-590, la nouvelle ministre a déjà participé au Conseil des ministres, d'après les informations et les images émises par la Présidence de la République. Lors de la passation de service qui s'est tenue hier à Antaninarenina, le nouveau ministre a annoncé son engagement de poursuivre les efforts et les réalisations accomplis par le ministre sortant et son équipe, durant leurs deux ans et demi de service.

Défis. Parmi les réalisations citées par le ministre démissionnaire, Gervais Rakotoarimanana, deux sujets ont attiré l'attention particulière du ministre Vonintsalama. « L'obtention de la Facilité Elargie de Crédit (FEC) du Fonds monétaire international (FMI) prouve que vous avez relevé de nombreux défis, car nous savons que cette FEC exige des conditions strictes et impératives. Le plus difficile est fait et nous allons prendre le relais pour le bien de la nation. Il y a également la Loi de règlement qui est désormais à jour. A l'époque où j'étais secrétaire général de ce département ministériel, la Loi de règlement représentait un grand casse-tête, avec les plusieurs années de retard. Je me réjouis que ce problème est à présent réglé », a affirmé le nouveau ministre Vonintsalama Andriambololona, dans son discours, lors de la passation.

Pour sa part, le ministre sortant, Gervais Rakotoarimanana a cité d'autres défis réussis par les différentes directions générales du ministère, notamment la mise en place du SPECL (Service de paiement électronique des dépenses en carburant et lubrifiant) ; l'élaboration du guide d'utilisation du Code général des impôts, la mise en place de contrat de performance au sein des douanes, l'assainissement des retraités et des employés de l'Etat, le nouveau Code des marchés publics, l'amélioration des contrôles des dépenses, etc. bref, toute une liste de réalisations, qui vont donc se poursuivre, si l'on se réfère aux discours lors de la passation.