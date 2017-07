Madagascar: « Zanaky ny Trano »

Changement dans la continuité à la tête du ministère des Finances et du Budget. Gervais Rakotoarimanana dépose sa démission et dès le lendemain Vonintsalama Andriambololona est nommée à sa place.

Pour une fois, le régime fait preuve d'une célérité dans sa prise de décision. Mais l'on doit aussi reconnaître que cette option était prévisible. A plusieurs raisons. Tout d'abord, la démission de l'ancien de Canada était attendue puisque l'expert comptable n'était plus vraiment en bons termes avec un certain nombre de responsables. On lui reproche notamment le fait d'être arrogant et de détenteur exclusif de la raison. Ensuite, la nomination de Vonintsalama Andriambololona a apparemment coulé de source. Non seulement, elle est une proche du locataire d'Iavoloha puisqu'elle occupait le poste de Secrétaire Générale du MFB du temps de Hery Rajaonarimampianina à Antananirenina.

Ensuite et surtout, Vonintsalama Andriambololona est avant tout une technicienne des finances. Une « Zanaky ny trano » (enfant de la maison) qui a gravi tous les échelons. Depuis 1977 où elle a commencé en tant que Chef de la Division des analyses financières au ministère du Plan jusqu'en 2017 où elle vient donc d'être nommée ministre des Finances et du Budget, Vonintsalama Andriambololona a donc déjà à son actif 40 ans de services au sein des secteurs clé de l'économie que sont les plans, les finances et le budget. Ses parcours au sein des grandes entreprises publiques ou privées vont lui permettre de gérer le processus de développement.

Elle dispose par ailleurs d'une certaine connaissance des bailleurs de fonds dont la Banque Mondiale dont elle était Gouverneur suppléant ou encore du Fonds Européen du Développement (FED) dont elle était également l'ordonnateur national. Quant au FMI, le bailleur des bailleurs, son fonctionnement n'est plus un secret pour le nouveau Grand Argentier qui a déjà suivi une formation à l'Institut de Washington. Normalement, la nouvelle ministre des Finances et du Budget est capable de gérer les affaires financières de l'Etat.