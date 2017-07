Madagascar: Alimentaire - PAKMAYA road-show

Des enfants heureux devant leur potentiel t-shirt PAKMAYA !

La boulangerie, sous toutes ses coutures et gammes de produits a toujours été un business présent à Madagascar. Une nouvelle venue en matière de levure est en train de grossir les rangs des levures nationales ou locales, distribuées sur le plan national. Il s'agit de la levure « PAKMAYA », peut-être qu'elle fera lever la pâte et booster un peu ce secteur, qui a, peu ou prou, sa place dans l'économie malgache, mais surtout dans les habitudes de consommation de la population.

Produite en Turquie dans des standards qui sont a priori élevés en matière d'hygiène et de qualité. Présente au niveau mondial depuis 1973, elle est effectivement vendue aux boulangeries et aux ménages dans près de 150 pays. Bien que déjà présente sur le marché malgache (grossistes et épiceries) depuis deux ans, elle commence maintenant à se faire un nom. Dans cette optique, un « roadshow » a été organisé le 30 juin dans le but de mieux la faire connaitre et surtout d'interagir avec les consommateurs par des animations, des jeux et des distributions de Goodies. Organisé par la société Sofia Distribution en présence du Responsable Commercial de « PAKMAYA », le road-show, a comme tous les road-show et le lot de divertissements que cela implique, plu au public.