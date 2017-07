Madagascar: Dome Ankorondrano - Du Lôlô sy ny tariny au menu !

Quand Benny, Bebey, Sammy et Sefo se retrouvent, l'ambiance ne peut être qu'exceptionnelle.

Ce ne sont pas les irréductibles de Lôlô sy ny tariny qui diront le contraire. Ce samedi 22 juillet, ces amis de toujours vont à nouveau embarquer le public dans un rendez-vous inédit au Dôme rta.

Comme au bon vieux temps ! Benny et sa bande vont replonger leurs inconditionnels dans les années 70. Epoque à laquelle le groupe faisait ses débuts. La première apparition des gars de Lôlô remonte à 1977, lors d'un concert dédié à Razilinah à Antsahamanitra. 40 ans plus tard, ils sont toujours là, à bercer les amateurs de chansons à texte. Pas seulement ceux de leur génération mais également la jeunesse d'aujourd'hui. Les titres de Lôlô sy ny tariny, ne sont effectivement pas que des sons et de belles mélodies.

Ce sont parfois des repères historiques, des clins d'œil aux piliers de la chanson française, des témoins sociaux d'une situation qui prévaut toujours aujourd'hui, ramenant à des souvenirs personnels pour les fans. Il est certes vrai qu'à leur début, le groupe a connu la galère. Les spectateurs n'étaient pas au rendez-vous, les stades étaient à peine remplis mais ils ont persisté, la passion ayant été la plus forte. Au fil des années et à force de persévérance et de recherches musicales, Benny et ses complices de scène ont réussi à asseoir leur notoriété. Aujourd'hui, Lôlô sy ny tariny figure parmi l'une des formations les plus appréciées. A chacune de leurs apparitions sur scène, le public, tout comme l'ambiance sont au rendez-vous.

Ce sera encore le cas pour ce concert au Dome rta. Le 22 juillet, c'est toute une histoire qui va être remis au goût du jour. Cet évènement sera d'autant plus une occasion de joindre l'utile à l'agréable. Organisée par le Vondrona Fototra Laika du FJKM Ankadimbahoaka, les fonds récoltés pendant cette manifestation seront utilisés pour la construction du 3e étage de l'école de formation et de métier de l'église. Les tickets, sont déjà disponibles au Supermusic Analakely et au Nectar Ankadifotsy.