Madagascar: Foyers de tension - Le CRN réclame un espace de dialogue

Le CRN demande aux dirigeants de prendre leurs responsabilités avant que la communauté internationale ne décide un blocus contre l'économie du pays. », lance Tabera Randriamanantsoa. A noter qu'aucune de revendications syndicales n'est jusqu'à présent satisfaite par le pouvoir en place. A entendre les réactions des personnalités proches de Hery Rajaonarimampianina, le départ du ministre des Finances et du Budget Gervais Rakotoarimanana à qui on reproche de « mal gérer » les finances de l'Etat va permettre de répondre à ces revendications à incidence financière.

Communauté internationale. Le Comité pour la Réconciliation nationale rappelle également que la communauté internationale avait sa part de responsabilités dans les crises de 2002 et de 2009. Face à tout cela, le CRN réclame la mise en place dans le plus bref délai d'un espace de dialogue pour permettre à toutes les entités politiques, de la société civile et des simples citoyens de trouver ensemble des issues aux problèmes actuels. «

L'urgence est signalée par le Comité pour la Réconciliation Nationale ou CRN dans son communiqué du 17 juillet 2017. Dans ce communiqué, Tabera Randriamanantsoa constate l'existence des foyers de tension engendrés par les grèves des personnels de l'Etat dont notamment ceux qui font tourner les secteurs clé de l'économie nationale, à savoir les magistrats, les douaniers et bientôt le personnel de la JIRAMA. Le CRN dénonce également les inégalités de traitement constatées dans la gestion des manifestations politiques et de la liberté d'expression.

Copyright © 2017 Midi Madagasikara. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.