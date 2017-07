Madagascar: Conseil des ministres - Six nominations aux hauts emplois de l'Etat

Le conseil des ministres d'hier a été marqué par une série de nominations aux hauts emplois de l'Etat.

Ainsi, pour le ministère de la Communication et des Relations avec les Institutions, il y avait eu six nominations, cinq pour le ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique et une pour le ministère des Transports et de la Météorologie.

En revanche, une série d'abrogations a été observée au niveau du ministère auprès de la Présidence en charge des Projets présidentiels, de l'Aménagement du Territoire et de l'Equipement. Il y avait eu quatre limogeages.

Comité de sélection. Il a été également décidé, hier, au conseil des ministres le décret modifiant certaines dispositions du décret n°2017-165 du 9 mars 2017 fixant la composition, le fonctionnement et les attributions du comité de sélection nationale des membres du conseil du Fampihavanana Malagasy (CFM) ainsi que le décret portant création, organisation et fonctionnement de la caisse nationale de solidarité pour la santé (CNSS). Et comme il fallait s'y attendre, il y avait eu une vague de communications verbales, au nombre de onze notamment.