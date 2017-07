Sénégal: Saint-Louis - 20.000 hectares affectés au PDIDAS

Selon lui, "il faut une synergie et un partenariat dynamique, ouvert et transparent, afin de ne pas léser les communautés" dans le cadre de l'agrobusiness.

De son côté, l'administrateur du conseil national de concertation et de coopération des ruraux (CNCR), Ababacar Diop, s'est réjoui de la tenue de la rencontre qui permet à la société civile d'être mieux imprégnée et d'intégrer le projet.

Après la cartographie, le bornage et la validation technique et sociale, suite à la délibération du conseil municipal, approuvée par le préfet, les permis d'immatriculation de chaque parcelle d'exploitation seront établis afin de bien sécuriser les terres affectées à l'exploitation du projet, a-t-elle expliqué.

La coordonnatrice du PDIDAS a également indiqué que les concertations et échanges entre les acteurs et la société civile visent essentiellement une bonne maîtrise des données foncières dans les zones d'exploitations agricoles.

Elle s'exprimait lors de l'atelier d'information des acteurs de la société civile et des élus locaux sur la mise en œuvre du PDIDAS dans 9 communes et 41 villages dans la région de Saint Louis.

