Afrique: Les futurs managers invités à affronter les mutations instaurées par le digital

Abdou Karim Mbengue fait savoir à ces nouveaux arrivants sur le marché de l’emploi qu’il leur sera parlé de plus en plus de nécessité de transformation des Business Model, avec comme socles le digital et le numérique, de nouveaux profils de client, de notion d’expérience client, de notion d’environnement à intégrer dans les politiques.

C’était lors d’une cérémonie rehaussée par le Vice-gouverneur de la BCEAO, M. Jean Baptiste Compaoré, venu représenter M. Tiémoko Meyliet Koné, Gouverneur de l’institution financière, par ailleurs, PCA du CESAG et M. Daouda Thiam, président du CCID et administrateur du CESAG.

Cet appel est adressé aux 597 récipiendaires de 22 nationalités différentes et diplômés d’une vingtaine de programmes en management. Il s’agit de 221 étudiants pour les licences, 204 pour les Masters et 172 pour les MBA.

