Togo: La LTDE, le rétropédalage !

Conséquence directe du non respect de son appel au boycott des examens de la Mousson.

En tout cas, c'est ce que semble concéder les responsables de ce mouvement des étudiants. On peut dire que l'on assiste à un rétropédalage de la LTDE (Ligue Togolais des Droits des Etudiants). Selon un nouveau communiqué de cette Ligue, qui en a pondu beaucoup ces derniers temps, "la LTDE informe l'opinion qu'elle suspend momentanément toutes les actions revendicatives en cours afin de permettre aux autorités de réviser leurs positions et donne rendez-vous à tous les étudiants après les examens qu'ils ont volontairement accepté faire malgré le refus du gouvernement de satisfaire aux revendications posées".

La LTDE revient toutefois sur la question des bourses et allocations. "Les bourses et allocations de secours communément appelées tranches ont été instituées pour permettre aux étudiants, d'ailleurs majoritairement pauvre de faire face aux difficultés financières auxquelles ils sont confrontés. Cependant, force est de constater, depuis des lustres, que ces tranches sont versées aux étudiants en dehors des périodes normales de cours et d'examens. C'est ce constat qui a conduit la Ligue Togolaise des Droits des Étudiants (LTDE) à demander au gouvernement d'établir un calendrier précis de sortie des tranches et de sortir la troisième tranche avant le début des examens", écrit cette Ligue dans son communiqué.

Elle rappelle "une fois encore au Ministre de l'enseignement Supérieur et à la Directrice de la DBS que c'est en ces périodes que les étudiants ont le plus besoin de leurs tranches,la LTDE invite les autorités compétentes à prouver leur bonne foi et leur volonté à oeuvrer pour l'épanouissement et la réussite des étudiants en sortant la troisième tranche d'ici ce vendredi 21 juillet 2017". Et enfin, aux banques, laLTDE demande " à faire preuve d'honnêteté et d'intégrité en payant aux étudiants la totalité de leurs tranches".