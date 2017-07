Togo: Les inquiétudes de Pascal Agbové

Il est consultant en entrepreunariat et politique de développement et Directeur exécutif de l'ONG IJD.

Pascal Agbové, invité d'une émission hier chez nos confrères de Pyramide Fm n'est pas allé par quatre chemins pour émettre ses inquiétudes et partant des différents acteurs de développement communautaire quant à la façon dont le processus de décentralisation du Togo est mené mais aussi sur les risques d'échec au cas où l'on se se prépare pas d'avance à accompagner la nouvelle donne où, on pourra retrouver dans la même collectivité des élus venants de différents partis politiques.

Première conviction de cet acteur, c'est que "la décentralisation sans la participation des populations, ce sera un échec de développement". D'où, il est donc indispensable de mettre les populations au coeur de la nouvelle politique de décentralisation et du processus en cours. Il croit savoir que si on opte pour la décentralisation, c'est que "nous voulons partir du bas vers le haut. C'est ce qui va se passer prochainement. C'est les populations qui vont identifier les besoins et formuler des projets. Les populations seront responsables de leurs actions de développement et l'Etat viendra en appui". Et donc, les actions seront plus menées pour les populations, mais plutôt avec les populations.

"Nous notre inquiétude actuellement est de savoir, est-ce que la décentralisation que le gouvernement a choisi pour apporter des solutions rapides aux populations, est-ce que les populations connaitront vraiment une amélioration de leurs conditions de vie ? Est-ce que cette guerre entre les partis politiques, la méfiance qui existe aujourd'hui nous permettra d'arriver à un bon résultat ? Est-ce que le processus est bien conduit ? Est ce qu'il n'y a pas un grand risque que ce processus échoue ? Telles que les communes sont créées aujourd'hui, est-ce que nous avons des potentialités humaines, les hommes compétents, qui ont des capacités pour mener à bien les actions de développement ? Est-ce que les élus locaux d'une même collectivité issus de différents partis politiques auront à s'entendre pour mener à bien leur mission essentielle ou continueront-ils toujours dans leurs calculs politiciens au détriment des populations ?", ce sont là autant d'inquiétudes soulevées par le Directeur exécutif de l'ONG IJD.

Constatant à regret que "les acteurs politiques dans leurs actions visent le court terme, alors que les dynamiques de développement visent plus loin", il a formulé le souhait que ces acteurs politiques fassent en sorte que ce processus soit conduit dans l'intérêt supérieur des populations. Tout en reconnaissant enfin que "là où il y a conquête du pouvoir, il y a toujours des tiraillements", il a souhaité que les prochains élus locaux du Togo qui seront issus des partis politiques pour bon nombre, s'investissent un peu plus dans la politiuqe de développement et non la politique politicienne.