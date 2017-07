Togo: L'EPAM interpellé à sauver les femmes de la faïllite

Situation pas confortable au Marché de Hédzranawoé au coeur de Lomé. En tout cas, c'est du moins le constat fait hier mardi par le MMLK (Mouvement Martin LUTHER King) qui a opéré une descente sur le terrain.

D'après ce constat, "C'est avec des lamentations, des gémissements, des grincements de dents et des cris de détresse des femmes auxquels nous avons assistés ce soir devant la violence et les menaces de la part des agents collecteurs des tickets dans le marché de Hedzranawoe. Pour cause, le refus d'une catégorie des femmes de ne plus payer des tickets du soir alors qu' elles sont déjà abonnées à la facture mensuelle de 3000f et de 1000f pour le gardiennage la nuit. L'autre catégorie des femmes s'opposent au double tickets dont un le matin et un le soir faisant ainsi de 400f à 800f le frais de tickets par jour. Pour le dimanche, le frais du ticket dépend de l'humeur des collecteurs et n'est donc pas fixe.

Du coup, le minimum de frais payé par une femme n'est pas moins de 10.000f par mois alors que les recettes mensuelles et les bénéfices sont dès fois légèrement supérieurs voire inférieurs aux frais des tickets. Quel est donc leur intérêt à rester sous le chaud soleil sans pourtant vivre à la sueur de leur front ? Malgré ces frais excessifs, les lieux où sont étalées les marchandises sont accidentés et méconnaissables surtout pendant la saison des pluies. Pire, il n'y a pas d'éclairage public pour celles qui poursuivent leurs activités un peu dans la nuit".

C'est donc devant ce tableau très sombre qui finit desfois par une faïllite des revendeuses de ce marché que cette association de défense des droits des citoyens a décidé d'apporter à ces dernières un "soutien sans faille". Pour ce faire, elle invite "les autorités et les membres du Conseil d'Administration de l'EPAM (Etablissement Publics de l'Administration des Marchés) à cesser ce double payement des tickets par jour", "exige un ticket unique par jour pour les non abonnés mensuels et l'annulation pure et simple des frais de tickets journaliers aux abonnés" et enfin, "appelle les collecteurs à l'humanisme et à la bienveillance dans leurs actions envers les femmes".