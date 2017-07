Congo-Brazzaville: L'ONU chiffre à 23,7 millions de dollars le plan d'aide d'urgence au Pool

Quarante-huit heures après la tenue des élections législatives et locales au Congo-Brazzaville,… Plus »

Si on ne réussit pas à mobiliser cet argent pour secourir les gens qui sont en détresse, on ne peut pas continuer à apporter du secours.

Entre les déplacés et les familles d'accueil qui subissent les conséquences du conflit dans le Pool, l'ONU estime que 138 000 personnes ont besoin d'une aide d'urgence. Les différentes agences humanitaires des Nations unies ont chiffré les fonds nécessaires pour venir en aide à ces populations à 23,7 millions de dollars. Une somme d'argent qui viendrait en priorité répondre aux problèmes sanitaires et alimentaires que connaît la région.

