Cameroun: Le DG de TV5Monde chez le Minac

Au cours de leur entretien hier, les deux hommes ont échangé entre autres sur la 5e édition des Trophées francophones du cinéma prévue au Cameroun en décembre prochain.

Hier, Yves Bigot, directeur général de TV5Monde, était l'hôte de Narcisse Mouelle Kombi, ministre des Arts et de la Culture (Minac). Pendant environ un quart d'heure, les deux hommes ont déroulé plusieurs sujets. Notamment, la tenue en décembre prochain de la cinquième édition des Trophées francophones du cinéma à Yaoundé. Depuis 2013, cet événement a pour but de promouvoir les professionnels francophones de l'industrie cinématographique. Cette rencontre a déjà été organisée à Dakar, puis pendant deux ans à Abidjan en Côte d'Ivoire et l'année dernière à Beyrouth, au Liban.

Accueillir les Trophées francophones du cinéma à Yaoundé serait une occasion propice pour mettre en avant les acteurs du cinéma camerounais. « À TV5, nous travaillons d'ailleurs tout au long de l'année avec ces acteurs, car nous coproduisons des films, des séries télévisées de l'Afrique francophone, en particulier au Cameroun. C'est très important pour nous de travailler non seulement avec la chaîne nationale publique et également avec les chaînes privées. Mais aussi surtout avec les producteurs, les réalisateurs les comédiens... et de les accompagner ensuite par la diffusion de leurs œuvres sur l'ensemble de nos antennes. Actuellement, lorsqu'un film est diffusé sur TV5 Afrique, il est possible qu'il soit vu aux Etats-Unis, au Japon, au Canada... Et il est également important pour nous d'accompagner ces créateurs dans tous les festivals », a expliqué Yves Bigot.

Autres sujets au menu du jour, le basculement de la télévision camerounaise au numérique. « Avec monsieur le ministre des Arts et de la Culture et son collègue de la Communication que nous avons vu ce matin (hier, Ndlr), nous avons évoqué ce sujet. Dans ce processus de transformation numérique de la télévision au Cameroun, nous engageons un certain nombre de partenariats avec les ministères et la CRTV. Il sera question notamment de la surface technique et technologique, du choix du matériel et de l'opération de ce matériel. Dans le même engrainage, nous envisageons des échanges de programmes avec les différentes chaînes du bouquet numérique pour la CRTV », a annoncé le DG de TV5. Cette audience au Minac est un crochet important dans le séjour de Yves Bigot, au Cameroun depuis la semaine dernière avec Denise Epote, directrice régionale de TV5Monde Afrique. Ils sont là, dans le cadre des 20 ans du festival Ecrans Noirs et des 25 ans de TV5Monde Afrique.