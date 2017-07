Cameroun: Décès de Mgr Bala - Les obsèques du prélat sont prévues du 2 au 3 août prochain à Bafia

Le 4 juillet dernier, le communiqué du procureur de la République près la Cour d'Appel du Centre précisait déjà que le corps de l'évêque de Bafia avait été remis au clergé catholique. C'est le même communiqué qui mentionnait que la noyade était la cause la plus probable du décès de l'évêque.

Le directeur de la police judiciaire et le chef de service central des recherches judiciaires au secrétariat d'Etat à la Défense étaient aussi présents. Le clergé était représenté par Mgrs Samuel Kleda, président de la Conférence épiscopale nationale, de Jean Mbarga archevêque métropolitain de Yaoundé et d'Abraham Kome, administrateur apostolique du diocèse de Bafia. Plusieurs membres biologiques de l'évêque décédé ont pris part à cette cérémonie. Parmi les membres de la famille du défunt, il y'avait Alexis Benoit Bala. Il est le neveu de l'évêque disparu. Approché hier par les journalistes, le neveu de l'évêque a déclaré : « J'ai vu le corps à la morgue, nous avons dit aux enquêteurs que c'était le corps de l'évêque ».

Le dispositif des forces de maintien de l'ordre et de sécurité n'est pas passé inaperçu hier. Il y avait un pick-up plein des gendarmes ainsi qu'un car hiace qui de la police. Ces éléments des forces de maintien de l'ordre et de sécurité ont également assisté hier aux environs de 10h à cérémonie de remise de corps au clergé catholique. L'identification du corps de l'évêque de Bafia s'est déroulée en présence de plusieurs autorités judiciaires à l'instar du procureur de la République près la Cour d'Appel du Centre, jean Fils Ntamack.

Il y avait un peu plus de 100 personnes ce 17 juillet 2017 à la morgue de l'hôpital général de Yaoundé. Le corps de Mgr Jean-Marie Benoît Bala, a été remis lundi aux responsables de l'Eglise catholique et les obsèques auront lieu du 2 au 3 août prochain à Bafia. Cette cérémonie se tient un jour après la tenue des travaux de la 11ème assemblée plénière de l'Association des conférences épiscopales de la région Afrique centrale, tenue à Yaoundé du 8 au 16 juillet.

