Afrique: Bidoung Mkpatt - « Le défi de réussir cette compétition est une cause nationale »

Les enjeux de l'organisation de la CAN Cameroun 2019

Le sport dans notre pays est l'une des activités majeures au centre des préoccupations du gouvernement. Car, les victoires sportives concourent à faire vibrer la fibre patriotique des citoyens et à renforcer l'adhésion populaire à l'idéal commun qui est celui d'un Cameroun qui gagne. C'est pour cela que le chef de l'Etat n'a jamais cessé de citer les sportifs camerounais lors de leurs exploits, comme des modèles de foi, d'abnégation, de détermination, de solidarité et d'homogénéité. Le sport est donc dans notre pays, un vecteur de consolidation de l'unité et un catalyseur de l'intégration nationale. C'est dans cette optique que l'attribution de l'organisation de la CAN 2019 après la CAN féminine Cameroun 2016, est considérée comme une victoire diplomatique et sportive.

L'organisation de ces deux grandes compétitions par le Cameroun participe de la politique de promotion des potentialités des jeunes de notre pays. Elle contribue également à améliorer le rayonnement et l'image de marque du Cameroun tant à l'intérieur qu'au-delà de nos frontières. Par ailleurs, les catalyseurs ayant déterminé et garanti la réussite exceptionnelle de la CAN féminine 2016 sont entre autres, la très haute impulsion que le président de la République, chef de l'Etat, Son Excellence Paul Biya a bien voulu donner aux préparatifs de cette CAN féminine (... ) Nous avons encore en mémoire le succès sans précédent des activités de la 10e édition de la CAN féminine 2016.

Ce succès a valu à notre pays, les félicitations des hautes instances sportives internationales, notamment la CAF, tandis que le Comité local a reçu les remerciements des hautes autorités de la République (... ) Cette évocation est importante car il s'agit des éléments qui nous permettent d'envisager avec beaucoup d'optimisme, l'organisation de la CAN masculine Cameroun 2019, en rapport avec le cahier de charges de la CAF.

Ce que prévoit le cahier de charges de la CAF

Le premier volet concerne les diverses infrastructures. Le pays organisateur devrait mettre à la disposition de la CAF, toutes les infrastructures constituées ainsi qu'il suit : les infrastructures sportives par site devraient être constituées d'un stade de compétition et de cinq terrains d'entraînement; les infrastructures connexes (hôtelières, hospitalières, routières, aéroportuaires, etc.) devront être opérationnelles et répondre au cahier des charges de la CAF ; les infrastructures de communication et de télécommunications devront être disponibles et fonctionnelles.

L'état d'avancement sur le terrain des travaux de construction et de réhabilitation des infrastructures

Conformément au cahier de charges de la CAF, quatre poules seront constituées à Yaoundé, Douala-Buéa-Limbé (un site), Garoua, et Bafoussam. L'examen général des infrastructures nous permet de relever que sur les 32 stades dont disposera le Cameroun, les onze qui ont servi lors de la CAN 2016 sont prêts, disponibles et fonctionnels. Les 21 autres sont e construction ou à réhabiliter. Parmi ceux-ci, 14 sont à réhabiliter, 7 à construire ; les travaux des deux complexes les plus prestigieux, en l'occurrence Olembe et Japoma ayant déjà démarré (... ) Pour ce qui est des hôtels, les villes ayant abrité la CAN féminine 2016 à savoir Yaoundé et Limbé, ainsi que la ville de Douala, disposent des infrastructures hôtelières aux normes prescrites par la CAF.

Dans les autres villes (Garoua et Bafoussam), des projets sont engagés en vue de la mise à niveau ou de la construction des hôtels qui répondent aux standards. Concernant les infrastructures aéroportuaires et routières, les aéroports de Yaoundé, Douala, Garoua et Bafoussam sont fonctionnels, tandis que les voiries urbaines sont en cours de réhabilitation. S'agissant des infrastructures de télécommunications notamment les TIC, celles requises par la CAF déjà disponibles pour la CAN féminine 2016 et qui sont également concernées par la CAN 2019 seront capitalisées. Par ailleurs, des dispositions sont prises pour les garantir dans les autres sites.

En ce qui concerne le volet évènementiel, il sera mis en œuvre par le Comité d'organisation local. Les procédures d'usage sont en cours avec toutes les parties prenantes pour la mise en place à brève échéance des différentes commissions techniques chargées de l'organisation pratique des activités. Pour ce qui est du volet sportif, le ministère des Sports et de l'Education physique appuie la FECAFOOT dans ses efforts de mise en œuvre des stratégies permettant d'affiner les performances de l'équipe nationale fanion, les Lions indomptables.

Le Cameroun sera-t-il prêt ?

Je voudrais rassurer l'opinion nationale et internationale que malgré les contraintes liées à l'adversité de la conjoncture économique actuelle et à la préservation de la sécurité de notre pays, le gouvernement est totalement engagé, sous la très haute impulsion du président de la République, chef de l'Etat, Son Excellence Paul Biya et la coordination du Premier ministre, chef du gouvernement, à remplir le cahier de charges de la CAF. A date, aucune mission de la CAF faisant état d'un quelconque retard dans les préparatifs de la CAN 2019 n'a été réalisée. La première d'inspection est prévue est prévue au Cameroun dans quelques semaines. Je tiens d'ailleurs à préciser que les missions de la CAF, contrairement à une certaine opinion, ne sont pas effectuées pour des besoins de sanction. Il s'agit des occasions d'échanges et de concertation qui permettent de réajuster tant que nécessaire, les stratégies permettant d'assurer le succès des activités.

J'en appelle à la mobilisation de toutes les intelligences et de toutes les compétences de notre pays, notamment la presse, pour que chacun, à sa manière, apporte sa pierre au succès de cette compétition. Après l'édition de 2017 remportée au Gabon, nous devons ensemble gagner la CAN 2019 au Cameroun, au plan de l'organisation, avant la victoire finale au plan sportif. Nous devons ensemble relever le défi d'honneur d'assurer l'organisation de la CAN 2019 pour réaffirmer le leadership et le génie de notre pays en matière d'organisation des évènements importants nationaux et internationaux. C'est le message de circonstance de ce jour suite à quelques interrogations qui préoccupaient quelques Camerounais. Ces interrogations sont légitimes car la CAN appartient à tous les Camerounais et le défi de réussir cette compétition est une cause nationale qui interpelle chaque Camerounais.