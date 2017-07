Gabon: Les législatives reportées au pays

Les législatives à venir doivent être précédées d'un toilettage de la loi électorale. Certaines résolutions du dialogue politique doivent se traduire dans les faits. Les partis politiques ont près de neuf mois pour fourbir leurs armes et préparer des candidats. Toutefois, une partie de l'opposition proche de Jean Ping annonce qu'elle ne prendra pas part au scrutin et n'accorde aucune considération aux réformes annoncées.

Désormais, « les élections des députés de l'Assemblée nationale doivent être organisées au plus tard au mois d'avril 2018 », selon l'article 3 de la décision de la Cour constitutionnelle prise le 11 juillet et rendue publique le 18 juillet. Par conséquent, les députés de la 12e législature élus en 2012 pour cinq ans, resteront en fonction jusqu'aux nouvelles élections. Par ailleurs, la Cour constitutionnelle n'a pas accédé à la demande du Premier ministre, Emmanuel Issoze-Ngondet qui l'a saisie, pour un report de 24 mois des élections législatives.

Les Gabonais devront prendre leur mal en patience avant de choisir leurs représentants au Parlement. Les élections qui devaient se tenir avant le 29 juillet 2017 ont été repoussées, «au plus tard à avril 2018 ». La Cour constitutionnelle a officialisé hier cette décision à laquelle on s'attendait quelque peu. Il est mis en avant « l'impossibilité de concilier le temps nécessaire dont les autorités compétentes doivent disposer pour faire aboutir le processus des réformes électorales », fruit du dialogue politique organisé à l'initiative du président Ali Bongo Ondimba. Ce dialogue était consécutif à la crise politique qui a suivi la présidentielle d'août 2016.

Copyright © 2017 Cameroon Tribune. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.