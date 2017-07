Ile Maurice: Rodrigues/Agriculture - Remise d'un équipement pour la séro surveillance des maladies auprès des animaux

communiqué de presse

Un appareil de biosécurité au coût de € 10 000 visant à détecter les maladies auprès des animaux a été remis au Commissaire de l'Agriculture, M. Richard Payendee, par Mme Faouzia Aboubacar Ben Vitry, Conseillère Régionale du Conseil Régional de La Réunion et Déléguée à la Coopération Régionale, lors d'une cérémonie qui s'est tenue à la Résidence à Port Mathurin la semaine dernière.

Cette initiative, qui se situe dans le cadre de la coopération régionale avec La Réunion, fait suite à des discussions entre M. Didier Robert, Président du Conseil Régional de La Réunion, et M. Serge Clair, Chef Commissaire de Rodrigues, l'année dernière, lors duquel il a été agréé que la Région Réunion soutiendra Rodrigues dans la lutte contre les maladies animales.

L'ELISA-Spectrophotomètre est un appareil très utile pour l'élevage à Rodrigues. Il peut détecter les virus, les anticorps et les hormones chez l'animal et la volaille. Grâce à l'acquisition de cet équipement, le service vétérinaire pourra assurer la séro surveillance dans l'île.

'Dans l'optique de franchir une nouvelle étape dans le secteur de l'élevage, on a investi Rs 10 millions pour que les vétérinaires soient bien équipés. Cet appareil nous aidera énormément dans la détection et le contrôle des maladies', a déclaré le Commissaire de l'Agriculture, M. Richard Payendee.

Il a indiqué que deux officiers seront postés en permanence à l'aéroport et au port pour la biosécurité et la détection des maladies. Le Commissaire de l'Agriculture a aussi évoqué la possibilité de tenir plus d'échanges avec la Réunion. Cette année, la Région Réunion a prévu la tenue d'une assise de coopération afin d'établir une feuille de route pour les actions concrètes à enclencher.

La Conseillère Régionale du Conseil Régional de la Réunion et Déléguée de la Coopération, Mme Faouzia Aboubacar Ben Vitry devait quant à elle faire ressortir que la Région Réunion veut travailler avec les pays de la zone pour prospérer et créer la richesse.

'Ce matériel est représentatif de ce que nous voulons faire pour vous accompagner et vous aider. Plus tard on peut penser à exporter de la viande de Rodrigues à la Réunion. On a un destin lié. On est un seul peuple et on doit travailler ensemble pour le développement économique du territoire', a soutenu Mme Faouzia Aboubacar Ben Vitry.