Sénégal: Législatives 2017 - Une caravane de "Mankoo Taxawu Senegaal" parade à Tambacounda et demande la libération de Khalifa Sall

Confiants de leur victoire, ils misent surtout sur l'image de leur tête de liste qui vit la campagne électorale derrière les barreaux, pour rallier les électeurs à leur cause et sortir vainqueurs au soir du 30 juillet.

Le maire de la capitale emprisonné depuis quelques mois, pour des malversations supposées dans la gestion de la caisse d'avance de sa municipalité, était l'absent le plus présent dans cette caravane, dont les voitures et les tee-shirts portaient sa photo. Son nom était aussi constamment scandé tout le long du trajet.

Dans l'après-midi, une file de véhicules bondés de militants, et de motos a roulé dans les rues de la commune de Tambacounda, avec à son bord notamment les deux responsables Lansana Kanté, leader local du mouvement politique "And Doolel Khalifa" (ADK) et investi sur la liste nationale de "Mankoo Taxawu Senegaal" et Ousmane Cissokho sur la liste départementale.

