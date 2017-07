Sénégal: Législatives 2017 - PUR ne veut plus un groupe parlementaire mais la majorité à l'Assemblée

El hadji Issa Sall a, à cet effet, demandé à ses militants et sympathisants de ne "surtout pas se décourager même s'il faut faire des vas et vient au niveau des commissions électorales" avant d'avoir sa carte.

"Au début on voulait juste avoir un groupe parlementaire, mais à présent on veut avoir la majorité à l'Assemblée [nationale] et on doit pouvoir nous aider à atteindre cet objectif", a-t-il dit en wolof au nombreux militants et sympathisants présents au meeting organisé à la place de France de Thiès.

Thiès — Le Parti de l'unité et du rassemblement (PUR) ne veut plus se contenter d'un groupe parlementaire mais cherche plutôt la majorité à l'Assemblée nationale, a affirmé, mardi à Thiès, El Hadji Issa Sall, sa tête de liste nationale.

