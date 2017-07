La télévision BF1 tente continuellement de satisfaire ses téléspectateurs à travers différentes émissions.

C'est dans cette dynamique que les responsables de ce medium ont décliné, face à la presse le programme vacances BF1 2017. C'était le 14 juillet dernier, dans les locaux de ladite télévision. Les émissions BF1 Muscl'or et BF1 Freestyle ont été tour à tour présentées aux journalistes. Les inscriptions se feront du 17 au 31 juillet 2017 et tout Burkinabè se sentant apte et compétitif peut s'inscrire à l'une des compétitions.

Les émissions BF1 Muscl'or et BF1 Freestyle sont de retour sur les écrans de la télévision BF1, durant ces vacances 2017. C'est du moins ce qui ressort de la rencontre entre les Hommes de médias et les responsables de cette télévision. C'était le 14 juillet dernier, dans les locaux de la télévision. Selon les responsables de BF1, tout est fin prêt pour que les inscriptions puissent débutées. Elles se déroulent du 17 au 31 juillet à BF1, par téléphone et en ligne.

L'objectif de la compétition Muscl'or sur BF1 est d'instituer un rendez-vous annuel, un cadre d'expression et de rencontre entre des amoureux du culturisme ; montrer au public que l'haltérophilie n'est pas l'affaire de voyou et de personnes mal intentionnées, mais est une discipline sportive organisée, pratiquée par des personnes de bonne moralité qui plante les bases d'une futur participation du Burkina Faso à des activités similaires dans la sous-région.

Pour ce qui est de l'émission Freestyle, elle a permis d'installer un rendez-vous annuel pour les téléspectateurs, de cultiver le fair-play et l'esprit d'équipe, de susciter le goût de l'effort, de développer et éveiller les talents dans le domaine du football. Les premiers de chaque compétition recevront chacun 1 000 000 de F CFA. Le sponsor officiel de Muscl'or et Freestyle est TELECEL suivi d'autre sponsor comme TOVIO, Canal + et UNILEVER.

Pour la responsable des programmes, Thamar Ouédraogo, « chaque année, nous élaborons une grille de programme selon les besoins de nos téléspectateurs. Nous aurons ces deux programme en plus d'autres modifications pour le plaisir de nos téléspectateurs; l'émission La télé s'amuse passe à 1h 30 au lieu d'une heure ». Et Thierry Séré d'ajouter que « chaque année, nous fédérons une jeunesse qui, quelques fois déroute.

Ces jeux sont règlementer pour permettre une sécurisation des participants surtout en ce qui concerne Muscl'or ». Pour ses responsables, les téléspectateurs burkinabè et de la diaspora nous ont fait et continuent de nous faire confiance ; en témoigne notre position de chaîne de télévision privée leader au Burkina Faso depuis 2013. Cela est le résultat de la tentative permanente de la télévision, d'offrir aux téléspectateurs exactement les types de programme qu'ils préfèrent, en étant inexorablement à leurs écoutes.