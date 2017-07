La commune de Banfora contre celle de Béragadougou ; telle était l'affiche de la finale de la première édition de la Coupe de la solidarité dont le promoteur n'est autre que l'honorable député Bissiri Joseph Sirima. Au terme d'une rencontre âprement disputée, c'est l'équipe de Banfora qui s'est imposée par le score de 1 but à 0.

Le moins que l'on puisse dire, c'est que c'est la première fois qu'une compétition de football engage les différentes communes de la province de la Comoé. Encore qu'il y a très longtemps qu'un homme politique n'a mis en jeu un trophée dans cette partie du Burkina. Ce tournoi, dénommé Coupe de la solidarité et initié par Bissiri Sirima, a pris son envol, le 6 mai 2017. Pour le promoteur, c'est un tournoi qu'il a voulu fédérateur afin de renforcer la cohésion sociale tant recherchée à Banfora et sans laquelle, a-t-il martelé, aucune œuvre de développement n'est envisageable.

A entendre le député dont le discours a précédé le coup d'envoi du match, ce manque de cohésion s'est une fois de plus manifesté lorsqu'il a décidé de confier le patronage de la compétition au ministre des Transports Souleymane Soulama. « On m'a traité de tous les noms d'oiseaux. Certains se demandaient à savoir si je savais réellement faire de la politique. Qui ici présent n'a jamais commis d'erreur ou ne s'est jamais trompé. Qu'il lève la main. Chacun de nous en fera parce que tant qu'on vit, on fait des erreurs.

Donc sachons pardonner. Voilà pourquoi je demande à tous ceux qui sont ici présents d'amener ceux qui ne comprennent pas à savoir qu'il faut qu'on se mette ensemble pour travailler pour le développement. Il faut changer leur façon de faire la politique. Souleymane Soulama est certes, absent ce soir, mais sachez que c'est lui qui nous représente au gouvernement et à ce titre, nous devons le soutenir », a martelé le député qui, après cette mise au point, a donné le coup d'envoi en compagnie du gouverneur Léontine Zagré et du parrain Mamadou Ouattara.

Après quelques minutes de jeu, une pluie s'invite à la partie, mais le match n'est pas pour autant interrompu. Après le quart d'heure de politesse, consacré pour chacune des deux équipes à l'observation de l'adversaire, les deux formations se lancent à la recherche de buts. Mais, l'état du terrain, devenu boueux en raison de la pluie, n'arrange pas les choses. Malgré la présence de talentueux joueurs dans les deux formations, on assiste à des ratés.

La fin de la première mi-temps interviendra sans qu'aucun attaquant ne parvienne à ouvrir le score. A la reprise, la physionomie de la rencontre ne change pas véritablement. Il a fallu attendre la 65e minute de jeu pour assister à l'ouverture du score tant attendue. Alors que toute la défense de Bérégadougou s'était regroupée, le dossard 9 de l'équipe de Banfora, décroche un tir tendu à l'entrée de la surface de réparation. Le gardien se saisit de la balle, mais ne parvient pas à la maîtriser. Il la relâche et Abdoul Idriss Kossi Traoré, dossard 14, qui était dans les parages, la reprend à mi-volley.

Entre les multiples jambes, le portier n'arrive pas à se saisir de la balle qui va mourir au fond du filet. 1 but à 0 en faveur de Banfora, le score restera sans changement jusqu'au coup de sifflet final. L'équipe de Banfora inscrit ainsi son nom en lettre d'or dans le palmarès de cette coupe. Elle remporte une enveloppe de 100 000 F CFA, un jeu de maillots, un ballon, le trophée et des médailles. Bérégadougou, qui n'a pas démérité selon le promoteur, repart avec 75 000 F CFA, un jeu de maillots, un ballon et aussi des médailles.