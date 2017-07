Congo-Kinshasa: Libre de toute pression

opinion

Le procès de Moïse Katumbi, ex-gouverneur de l'ex-Katanga, est fixé ce mercredi 19 juillet, en appel, au Tribunal de Grande instance de Lubumbashi. Déjà en son temps, d'aucuns l'avaient qualifié de « simulacre ». Cette fois-ci la justice va-t-elle laver son affront, en disant réellement le droit ?

Tous les projecteurs sont braqués sur Lubumbashi où le suspense reste maintenu sur cette affaire qui n'en finit pas de livrer ses secrets.

En effet, le « dossier Katumbi », classé parmi les cas dit « emblématiques » dans l'Accord de la Saint-Sylvestre, figure bel et bien dans la rubrique décrispation politique. Confié aux bons offices des évêques de la Conférence épiscopale nationale du Congo (Cénco), cette dernière avait conclu que ce dossier était vide, creux... Pire, il sent l'odeur des manœuvres politiciennes. Et, par conséquent, il devait être purement et simplement clos et classé.

D'ailleurs, la juge qui l'avait instruit en son temps avait fait des révélations graves et scandaleuses sur les pressions qu'elle avait subies de la part de haute hiérarchie. Mais la tricherie a la peau dure. Ceux qui tiennent à s'offrir la tête de M. Katumbi ne désarme pas. Quelle stratégie vont-ils peaufiner cette fois ? Wait and see.

La justice élève une nation, dit-on. Hélas ! Depuis la non organisation des élections avant le 19 décembre 2016 - date de la fin du dernier mandat du président de la République - une crise interne a miné le pays au point que le peuple a même perdu les repères, ne sachant plus à qui faire confiance. Et l'une des conséquences de cette crise est, bien sûr, l'assassinat du social, avec sa cohorte de misère.

La suite, on la connait : la justice est dite à la tête du client ; la majorité des Congolais est privée des richesses du pays, alors qu'un groupe d'individus a pris toute une nation en otage, comme l'ont si bien dit récemment les évêques catholiques.

Pour ce procès qui s'ouvre, que la justice fasse son travail en toute liberté. Qu'aucune main noire ne fasse injonction au juge comme il en est souvent le cas. Que les caciques du pouvoir laissent au juge la liberté de dire le droit. Libre de toute pression.