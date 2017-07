Congo-Kinshasa: Le territoire de Miabi abandonné à son triste sort

Regorgeant de nombreux gisements de diamants de joaillerie de Tshibue très convoités à l'ère du diamant, et d'immenses terres arables destinées à l'élevage et à l'agriculture, le territoire de Miabi, dans le district de Tshilenge, province du Kasaï oriental, est en appelé à un bel avenir économique.

Mais hélas ! Délaissé dans le programme des travaux d'infrastructures de fameux «Cinq chantiers de la République» et de la Révolution de la modernité, oublié dans le cadre du plan de modernisation des territoires et relégué au bas de l'échelle sur la carte des entités territoriales décentralisées à viabiliser avant la mise en œuvre d'une politique provinciale de développement, Miabi fait figure de parent pauvre du district de Tshilenge, le mal aimé qui affiche le visage d'une misère noire qui étrangle la population.

De retour d'une visite récente très édifiante sur le terrain, notable du coin en la personne d'Hubert Kadima, pour ne pas le citer, non sans larmes aux yeux, le tableau presqu'apocalyptique de territoire dont le relief, a-t-il dit, ressemble présentement à s' méprendre, à un paysage lunaire avec des cratères, des crevasses érosions causés par les exploitations minières anarchiques de Sengamines. L'impact environnemental et écologique négatif y important et a gravé des séquelles indélébiles dans la mentalité de population. L'herbe a poussé à travers les anciens champs de manioc, de haricot, de coton, d'arachide et de maïs, tous à l'abandon l'exode rural suscité par la baisse des cours mondiaux du diamant.

L'exploitation minière artisanale presqu'à l'arrêt, la plupart comptoirs de diamant ont fermé leurs portes. Manquant de tout, population qui se nourrissait des chenilles, connait la et a besoin de l'assistance humanitaire pour faire face à la qui cause déjà des dégâts. L'absence d'entreprises pouvant générer des emplois a jeté dans la rue et dans la de nombreux jeunes garçons et basculé des jeunes filles dans prostitution. Les quelques villages délocalisés sur décision autorités provinciales, les habitants avaient bénéficié d' insignifiante prime d'expropriation leur imposée par la province, contrepartie en termes d'acquisition de nouvelles terres.

Le notable Hubert Kadima a également déploré le fait que le chef- du territoire soit confiné dans un espace qui s'apparente à petites avenues de Kinshasa. Le seul dispensaire d'équipements médicaux, sa pharmacie ne disposent plus que d' vides et le personnel médical se vide au jour le jour, au rythme découragement des infirmiers et des travailleurs. Une sœur religieuse, pleine de compassion pour ses corrégionnaires abandonnés à leur sort, se dévoue corps et âme dans un élan de patriotisme d'humanisme sans égal.

Il a fustigé en outre, la politique de déprédation de ressources minières du territoire. Hier, c'était Sengamines qui fermé ses exploitations, après avoir exporté des milliers de containers de sables et graviers et abandonné son personnel avec arriérés de salaires et sans décompte final.

Aujourd'hui, c'est SACIM ( Société AMI d'investissements miniers),

une nouvelle entreprise minière qui a repris le flambeau l'exploitation semi-industrielle du diamant depuis le 14 décembre dans le secteur de Movo Nkatshia. Comme marchant sur les traces de Sengamines, cet autre minier n'est pas en harmonie avec la locale. En effet, trois ans après son implantation à Miabi, investissements sociaux au bénéfice de la population locale, à désirer ou sont inexistantes. Et ce, en dépit de promesses faites lors des discours officiels. Aucune action à visible et durable, fait observer Hubert Kadima qui n'a pas vu seule infrastructure scolaire ni sanitaire digne d'appréciation. société n'a jamais compensé la démolition de l'unique pont jeté sur rivière Movo, contraignant les populations locales à parcourir longues distances à pied avec des charges très lourdes sur la tête le dos.

Lors de son séjour, Hubert Kadima s'est étonné de voir que localité de Tshibue, siège de la SACIM, rayonne depuis la mise service du barrage de Movo-Nkatshia, alors que les bureaux du chef groupement des Bashingala sont plongés dans le noir. Quatre puits forage d'eau, tel semble être le seul projet symbolique réalisé le secteur de Kakangayi. Aux pas de caméléon où évoluent les travaux de quelques infrastructures, par rapport à la supersonique de l'exploitation minière, l'on croit comprendre que priorités des communautés locales riveraines comptent peu pour responsables de la SACIM.

Il pense qu'il est plus que temps de se lever comme un seul pour revendiquer la prise en compte dans le meilleur délai, besoins sociaux des habitants du territoire de Miabi, en d'infrastructures routières, scolaires et sanitaires, libérer emplois par la création des champs et des élevages, afin de leur misère. Ces cris de détresse d'une population déçue l'exploitation minière méritent une oreille attentive aussi bien autorités provinciales que nationales.