La République Démocratique du Congo est un pays très riche en ressources naturelles, sa population vit dans une extrême pauvreté.

L'on se pose les questions de savoir, où vont les minerais congolais ? Qui sont les bénéficiaires de cet héritage? Quelles sont conditions de vie des populations vivant dans les zones d'exploitations minières ? Qui profitent de ces richesses ? Comment sont gérées les revenus des insdustries extractives ? Quelle est la contribution du secteur des mines au trésor public ? Est-ce que les entreprises minières respectent-elles les cahiers des charges des communautés? Qui sont les premières victimes de l'exploitation minière ? Dans quelles conditions vivent les femmes et les enfants ?.

A toutes ces questions sans réponse, la plate-forme « Forum Femmes pour la Gestion des Ressources Naturelles » (FFGRN), a une enquête sur terrain durant trois mois. Elle a interrogé experts de différents secteurs des ressources naturelles : mines,

hydrocarbures et forestiers. Les résultats de cette enquête ont l'objet d'une émission réalisée avec l'appui de l'Open Initiative for Southern Africa (OSISA), à travers les Justice et Economie ; Genre programme et SARW.

Mme Euphrasie Amina (Osisa) a souligné que cette plateforme les femmes de toutes les couches sociales, à savoir : de la civile, des médias et du secteur public, privé etc. Elle a objectif de s'approprier du plaidoyer pour la bonne gouvernance ressources naturelles.

D'autant plus que, vers les années 60 et 70 son économie essentiellement focalisée sur les revenus provenant des congolais avec la toute puissante « MIBA », la « Minière de ».

Bref, c'est la fraude qui règne dans ledit secteur, raison laquelle, aujourd'hui nos minerais ne servent plus aux directs qui sont les « filles et fils du Congo»

Situation Venue de Kolwezi, Dominique Munongo, coordonnatrice de structure a, au cours de cet entretien donné les détails sur situation précaire dans laquelle vivent les communautés locales les zones de la Ruash Mining, de Tenke Fungurume, etc.

«Par rapport à la discrimination qui règne dans le secteur ressources naturelles, autrefois réservé aux hommes, cette fois-ci, les femmes ont décidé de s'impliquer. Sa demande est que nos puissent amener les investisseurs (entreprises minières) à la population locale comme propriétaire des terres et à préserver droits des femmes et des enfants (spécialement) dans les d'exploitation », a-t-elle indiqué. Puisque ces entreprises l'obligation de construire des écoles, des hôpitaux, bref, mettre pied un programme de développement adéquat de la zone.

Les femmes constituent la couche principale dede la population sont les premières victimes très visibles dans les zones mais on voit dans les cargotes, communément appelés « Malewa » et le souvent, sont des casseuses des cailloux alors qu'elles bénéficier d'un traitement spécial de la part des (entreprises minières) et d'ailleurs les enfants sont associés à chaîne de production des minerais.

Dans la plupart des cas, ces femmes sont mal payées et c'est qui accentue leur pauvreté et leur vulnérabilité, ignorant qu' sont les plus exposées aux dangers toxiques.

Remèdes pour éradiquer la Lors de nos échanges avec Mme Léonie Kiangu de l' pour la Transparence des Industrie Extractive (ITIE) et Henry de la CERN/Cenco pensent que pour éviter la fraude dans le extractif, il faut mettre sur pied certains mécanismes, notamment :

- il faut une volonté forte des autorités congolaises pour la vision actuelle de la gestion des mines tournée l'égocentrisme, l'enrichissement personnel, les frauduleux et d'appliquer les lois pour une gestion rationnelle revenus des industries extractives, l'instauration de la redevabilité.

Les éléments ci-après sont les causes de la fraude ;

- La fraude dans le secteur se situe en amont de la chaine de des industries extractives, du système fiscal congolais qui déclaratif, du manque des moyens de l'Etat pour doter ses services matériels adéquats de contrôle, de suivi. Aussi, le manque salaires adéquats des agents de l'Etat ne motive pas ces agents endiguer la fraude. On doit compiler les services de l'Etat et taxes y afférentes pour le meilleur suivi ;

- Aussi, la vente des concessions minières sans la valeur réelle en revendre le soir à un prix plus élevé est une fraude d'Etat qui compare à une forêt vierge dont le passage à travers les lianes et serpents font que l'homme congolais se tait ; le manque de la des mines pour le développement de la RDC pose un problème conscience congolais. Le fait de laisser les apporter les financiers, la technologie, la main d'œuvre exportée n'aide pas contrôle de l'extraction minière en RDC. Qui contrôle et maîtrise production, la commercialisation, le retour des devises au pays dans quelles banques sont-elles logées ?

- Les entreprises publiques devenues commerciales, le sont- réellement ? Le cas de la Gécamines avec autant des joint- (plus ou moins 31 partenariats) mais peine à se relever, en est exemple éloquent de la fraude dans la gestion publique. Fraude dans signature des contrats, des propriétaires réels de ces entreprises prennent des décisions sur les cessions, le transfert des fonds d'autres entreprises non en partenariat avec la Gécamines, etc.