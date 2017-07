Congo-Brazzaville: Elections législatives et locales - Aucun candidat n'a été disqualifié à Kellé

Le président de la Commission locale d'organisation des élections (Colel) de Kellé, Thomas Fiongonena, que nous avons joint au téléphone le 19 juillet, dit ne pas reconnaître avoir signé une décision portant disqualification de quatre candidats.

En outre, a-t-il ajouté, le président de la Colel n'a pas compétence de disqualifier un candidat. « J'ai pour mission de superviser les élections dans ma circonscription. Il y a eu des incidents qui ont empêché les électeurs de voter. J'ai décidé de l'arrêt de l'opération et je ferai mon rapport à la Commission nationale électorale indépendante (CNEI) qui définira la ligne à suivre. C'est à la CNEI de prendre la décision de disqualifier ou non un candidat », a-t-il précisé.

Rappelons que cette note de disqualification, signée le 17 juillet, visait Grégoire Lefouoba ; Dieudonné Hossié ; Gaston Lebiki et Jean Didier Mbelé. Selon le document, il leur est reproché d'être les instigateurs des actes de sabotage du vote perpétrés à Kellé, notamment manifestation illégale des militants dans les rues après la clôture de la campagne ; séquestration de la Colel et des membres des bureaux de vote de 17h à minuit ; entrave au déploiement des membres des bureaux de vote dans certains villages ; menaces verbales au sous-préfet et au président de la Colel ; incendie des pneus et de quelques meubles devant la sous-préfecture (siège de la Colel et la résidence du sous-préfet) ; séquestration et destruction du matériel électoral.