Afrique Centrale: Voies navigables - La CICOS entend réaliser une étude hydrographique sur les tronçons problématiques

En définitive, cette mesure consistera à réaliser une étude hydrographique des passes divagantes et rocheuses des cours d'eau afin d'optimiser les travaux de l'entretien (balisage, dragage et curage) ; réaliser un balisage type sur les voies d'eau concernées ; soutenir la mise à jour et l'informatisation des cartes et des albums de navigation des services d'entretien.

De l'avis des experts, jusqu'à présent, les Etats contractants ne sont pas parvenus à satisfaire cette mission de façon durable et pérenne, du fait de l'inadéquation entre les moyens mis à la disposition des services d'entretien des voies et l'ampleur des travaux à exécuter. Ce déficit a entrainé de nombreux accidents.

L'accord instituant un régime fluvial uniforme et créant la CICOS stipule en son article 7 que « Les Etats s'engagent à entretenir et améliorer les voies navigables situées dans les limites du Bassin ».

Copyright © 2017 Les Dépêches de Brazzaville. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.