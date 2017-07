Congo-Brazzaville: Fête du 14 juillet - La France témoigne de son soutien aux anciens combattants

Dans la foulée des festivités relatives à la fête nationale française du 14 juillet, l'attaché de défense près l'ambassade de France au Congo, le colonel Christian Piot, en compagnie du directeur de l'office, le colonel Pierre Obou, a rendu visite aux anciens combattants de Brazzaville (Bacongo et Moungali).

Cette visite, qui concrétise la promesse faite aux anciens combattants lors de son dernier passage en décembre 2016, a été l'occasion de témoigner et renouveler, une fois de plus, l'attachement et la reconnaissance de la France à ceux qui ont participé avec courage et abnégation à la défense de cette patrie. En effet, le colonel Christian Piot s'est dit toujours heureux de se retrouver au milieu de ces braves combattants. C'est ainsi qu'il leur a remis un présent.

Pour rappel, le directeur de l'office des anciens combattants et victimes de guerre, le colonel Pierre Obou, et le colonel Christian Piot avaient offert divers vivres aux frères d'armes ayant servi sous le drapeau français en décembre dernier, dans le cadre de la fête de fin d'année. À cette occasion, l'attaché de défense près l'ambassade de France au Congo encourageait le directeur de l'office à perpétuer cette tradition qui marque, selon lui, un élan de solidarité entre anciens. Il avait également promis de rendre visite de temps en temps aux anciens combattants de Bacongo et de Moungali.

S'agissant de la fête nationale de la France, elle remonte à plus de 200 ans, notamment le 14 juillet 1789, lorsqu'une agitation sans précédent régnait sur Paris. La Bastille, prison d'État du roi Louis XVI, était prise d'assaut et détruite par plusieurs centaines d'émeutiers parisiens. En pleine révolution, au son des tambours et des tirs de canon, cet événement marquait la première véritable intervention du peuple dans la vie politique française.

Un an plus tard, le 14 juillet 1790, sur un Champ-de-Mars transformé en immense cirque, la France entière célébrait le premier anniversaire de la prise de la Bastille, la fête de la Fédération battait son plein. C'est en souvenir de ces événements marquants et de ce vent d'espoir et d'avancées sociales que, presque un siècle plus tard, en 1880, le 14 juillet devient officiellement la fête nationale française.