Angola: Le Forum urbain national commence jeudi à Luanda

Plus d'un million de personnes ont fréquenté, au cours de cinq dernières années, les sept… Plus »

Participent au forum les représentants de différents départements ministériels, des gouvernorats provinciaux, des administrations municipales, des instituts supérieurs, du système des Nations Unies et des associations et sociétés immobilières.

Promu par le ministère de l'Urbanisme et Habitat, la rencontre d'une durée d'un jour, abordera des thèmes tels que l'alignement avec les engagements du nouvel Agenda urbain de développement durable, le programme pays de l'ONU-Habitat en Angola, l'étude de la régularisation foncière et la proposition de la politique urbaine et territoriale.

Luanda — Le premier Forum urbain national commence jeudi, à Luanda, dans le but d'auditionner et de produire des recommandations visant à impulser les processus de développement urbain national, indique un communiqué de presse parvenu mercredi à l'Angop.

Copyright © 2017 Angola Press Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.