Cameroun: Politique - La campagne internationale « Tournons la page » éduque les citoyens à l'alternance démocratique en 2018

Réunies les 17 et 18 juillet 2017 à Yaoundé la capitale camerounaise sous la houlette du Comité de pilotage internationale de « Dynamique citoyenne », les Coordinations nationales de la plateforme, ont tenu une réunion de bilan et de planification stratégique.

Ci-dessous, l'intégralité du communiqué ayant sanctionné les travaux.

Communiqué - Tournons la page (TLP)- Face aux dérives autoritaires des régimes d'Afrique centrale, la campagne TLP appelle au sursaut citoyen

Réunis à Yaoundé les 17 et 18 juillet 2017, les coordinateurs de la campagne internationale pour l'alternance démocratique en Afrique « Tournons la page » appellent les citoyens de tout le continent à se mobiliser face aux dérives autoritaires. La campagne apporte un soutien total au peuple camerounais qui en 2018 connaitra une élection présidentielle où les conditions d'une alternance et la vois du peuple devront être respectées. Comme au Congo, au Gabon, au Niger ou au Tchad auparavant TLP jouera son rôle de sensibilisation et de mobilisation des citoyens pour l'exercice plein de leurs droits et devoirs avant et pendant les élections.

Depuis le lancement de la campagne internationale Tournons la page (TLP), les arrestations de ses membres sont monnaie courante. Au Cameroun, c'est dès le lancement de la campagne que l'arbitraire a frappé les leaders de Dynamique Citoyenne.

Depuis lors, leur procès ne cesse d'être reporté dans l'objectif de faire peser une épée de Damoclès au-dessus d'eux. Plus récemment, en quelques semaines, ce sont plusieurs membres de TLP Tchad, Niger et Gabon qui ont été arrêtés arbitrairement. Cette répression systématique frappe tous les mouvements citoyens et toutes les voix dissidentes comme en témoigne la répression qui s'abat sur nos camarades de Filimbi ou Lucha en RDC. Les journalistes ou les responsables religieux sont également la cible de pouvoirs autoritaires.

Ces Etats policiers en roue libre ne redoutent même plus la pression internationale. Joseph Kabila, Pierre Nkurunziza, Idriss Debo Itno, Ali Bongo ou Dénis Sassou Nguesso répondent aux sanctions et aux remontrances de la communauté internationale par plus de violence. La lutte contre le terrorisme devient une rente pour les dirigeants dont la mauvaise gestion des comptes publics a plongé leurs Etats dans la crise. Les populations qui souffrent déjà de la violence incontrôlée des groupes extrémistes subissent en plus les coupes budgétaires et la morosité économique.

Nous, Coordinateurs de la campagne TLP :

-Appelons les différents mouvements engagés pour la démocratie et l'Etat de droit, à nous rejoindre dans notre engagement pour l'alternance ;

-Lançons officiellement la « Caravane de la démocratie », série d'événements culturels et politiques pour la démocratie en Afrique qui débutera le 15 septembre pour la Journée mondiale de la démocratie ;

-Invitons les citoyens de tous les continents à nous rejoindre à Abidjan en novembre prochain pour faire entendre nos voix en marge du sommet UE- Afrique ;

-Remercions les membres de Dynamique Citoyenne pour leur accueil et leur mobilisation et apportons un soutien total au peuple camerounais à la veille d'élections décisives pour l'avenir de leur pays.