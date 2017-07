Burundi: Noms des lieux publics - Les Burundais à court d'imagination ?

Par exemple, pourquoi ne pas lancer un concours et ainsi mettre à contribution l'imagination des têtes encore fraîches? On répondrait à l'appel de bon cœur.

En plus de la publicité et la promotion de notre culture, nommer nos endroits publics à partir de notre patrimoine, c'est aussi léguer notre histoire et notre culture à nos enfants. Si on le fait bien, ce serait aussi promouvoir la beauté de notre pays.

Pour cela, pourquoi ne pas manifester notre reconnaissance en leur dédiant un endroit public ? Les noms de la chaussée du Prince Louis Rwagasore ou Rue Buconyori sont à mon avis plus rationnels que ceux des avenues Mao Tsé Toung, avenue d'Italie et j'en passe.

Le Burundi est un pays qui a une histoire et une culture propres. Ces éléments peuvent servir pour l'appellation des rues et avenues, le boulevard du 28 Novembre, la chaussée du Peuple murundi sont par exemples de bons exemples. Le Burundi est un pays qui a connu de braves hommes.

Après les jours de la semaine et les mois de l'année, il y a plusieurs zones de la capitale (Buyenzi, Bwiza, Kanyosha, Musaga pour n'en citer que ceux-là) où les avenues ont comme noms des chiffres, rien que ça. Et pour ne pas se compliquer la tâche aussi, chez nous, un jardin public, c'est le Jardin public tout court. Sérieux?

Avenue Lundi, Mardi, Mercredi,... ou plus subtil encore, avenue Nzero (janvier), Ntwarante (mars), etc., voici les noms très inspirés d'avenues qu'on rencontre à Bujumbura.

