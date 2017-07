Congo-Kinshasa: La MONUSCO annonce la fermeture de cinq de ses bases au Nord-Kivu

« On va faire ce qu'on peut avec ce qu'on a, plaignez-vous à M. Trump », lance un responsable onusien qui de toute façon estime que la seule manière de mettre fin à l'insécurité au Nord-Kivu, c'est d'attaquer les groupes les plus en vue, mais aussi de dénoncer les tireurs de ficelle quelle que soit leur position.

Du côté de la mission, on assure que ce retrait n'est pas un renoncement et que cela va permettre de déployer plus d'unités mobiles, y compris sur des positions assez similaires que les bases aujourd'hui fermées.

Il n'y a donc plus de présence permanente de la mission dans le territoire de Walikale, où il y a encore beaucoup de groupes armés. Un nouveau vient d'ailleurs de se créer suite au conflit entre les mineurs traditionnels et la société Alphamine.

Copyright © 2017 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.