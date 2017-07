Tunisie: Rafraf fait peau neuve!

S'il faut citer un bon exemple de l'aménagement et de la protection du littoral tunisien, on pourrait citer celui de la plage de Rafraf Lahmeri et corniche. L'on se souvient tous de la forte occupation de la plage par de nombreux commerces, restaurants, salons de thé, mais aussi de manèges en métal ou gonflables jusqu'à l'an dernier...

Cela se faisait au su et au vu du commissariat de police qui se trouve à quelques mètres, à l'entrée de la corniche après le barrage métallique. Une permission qui n'existe plus depuis quelques mois dans une zone qui fait partie du domaine public maritime appartenant à l'Etat tunisien.

Désormais, tout le long de la corniche, au versant de la mer, sur une distance de cinq cents mètres, une montagne de gros rochers blancs forment un blocus empêchant l'accès à la mer et la plage qui, à cause du phénomène de l'érosion, est en train de rétrécir comme peau de chagrin.

Avancée de la mer

Ce n'est plus un secret pour personne, le niveau de la mer avance dangereusement sur nos côtes et Rafraf n'est pas épargnée par le phénomène de l'urbanisation massive et anarchique.

Afin de sauvegarder la côte et la plage de l'érosion, les autorités locales ont entrepris des travaux d'aménagement et d'embellissement de Rafraf-Plage, estimés selon certaines sources à 150 MD, et sont pratiquement achevés, constat à l'appui.

Les larges trottoirs qui longent, de part et d'autre, la corniche qui donne accès à la plage, ont été dotés de réverbères en état de fonctionnement normal. Ils ont été débarrassés des métaux, des plastiques utilisés par les étals anarchiques en plus de ceux des commerces.

Justement, ces derniers ont été délocalisés sur l'autre versant de la corniche du côté des bâtiments et habitations uniquement afin de décongestionner le trafic routier sur la voie centrale et le flux de piétons de part et d'autre.

Le soir, l'ambiance est la même avec le déferlement des badauds venus prendre l'air frais, consommer des boissons fraîches, s'approvisionner en articles de plage des étalages réduits ou de certaines boutiques aménagées de prêt-à-porter féminin.

Ce pittoresque et paisible village du gouvernorat de Bizerte compterait une dizaine de milliers d'habitants qui peut doubler en été avec l'afflux des estivants et surtout grâce au dynamisme généré par le retour des Tunisiens à l'étranger qui louent à la semaine ou au mois des résidences estivales pieds dans l'eau.