Tunisie: La Conect appelle à un dialogue sérieux avec l'Ugtt

Le Groupement professionnel du textile, de la confection et de l'habillement de la Conect a exprimé lundi, dans un communiqué, sa profonde inquiétude quant à la décision d'observer une grève les 19 et 20 juillet courant, annoncée par la Fédération du textile de l´Ugtt en date du 8 juillet.

Cette décision serait lourde de conséquences et porterait préjudice aux secteurs textile et cuirs et chaussures déjà sinistrés et exposés à de sérieuses menaces d'aggravation du phénomène de fermetures d'entreprises et de pertes d'emplois, selon la Confédération des entreprises citoyennes de Tunisie.

«La grande priorité pour toutes les parties concernées, le gouvernement, les entreprises des secteurs du textile et des cuirs et chaussures et leurs salariés est aujourd'hui au sauvetage de ces deux secteurs clés et leur valorisation et repositionnement tant au niveau local qu'international».

Les entreprises de ces deux secteurs continuent à souffrir d'énormes difficultés économiques et financières en dépit des dernières mesures annoncées par le ministère de l'Industrie et du Commerce et qui n'ont toujours pas été mises en application.

De ce fait, toute grève éventuelle aggraverait encore la situation et donnerait un signal négatif aux donneurs d'ordre du secteur à l'international.

Le GP textile et habillement de la Conect lance un appel à la Fédération du textile de l'Ugtt pour un dialogue immédiat autour de ces préoccupations communes afin de convenir d'une feuille de route pour sauver ces secteurs et éviter les perturbations et les arrêts de travail nuisibles à la relance recherchée.