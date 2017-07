Tunisie: A quand une politique environnementale fiable ?

Les dossiers environnementaux nationaux et ce qui en suit de répercussions menaçant la santé de l'homme, de la faune, de la flore et même des éléments vitaux notamment l'air, l'eau et le sol, continuent à intriguer les experts environnementaux.

Ces derniers ne cachent plus leur souci quant à l'absence d'une stratégie à la fois environnementale et éducative, à même de former des citoyens conscients de l'importance majeure de la composante environnementale et de donner naissance à des générations futures plus respectueuses de l'environnement.

En Tunisie, la société civile environnementale s'active afin de déclencher une dynamique citoyenne en misant sur les jeunes générations.

Mme Samia Gharbi, environnementaliste, enseignante spécialisée dans le programme science et vie de la terre, est également membre de l'Association de l'éducation environnementale des futures générations.

Elle fait, en outre, partie du Réseau international pour l'élimination des produits organiques polluants Ipen (International pops elimination network).

Sa double casquette d'environnementaliste et d'enseignante l'habilite à mesurer l'impact de l'absence d'une éducation environnementale, laquelle aurait dû être établie depuis des lustres et fondée sur une méthodologie pertinente, facile à assimiler et à traduire dans la vie de tous les jours. «Certes, les priorités nationales se limitent aux dossiers sécuritaires et économiques.

Cependant, le volet éducatif et celui, environnemental, revêtent, à mon sens, une importance suprême. Ce couple représente incontestablement l'épine dorsale de tous les secteurs stratégiques, de tout ce qui est vital », souligne-t-elle.

Toutefois, faute d'une synergie fructueuse entre ces deux secteurs, l'éducation environnementale demeure au stade du projet. Selon Mme Gharbi, et en tant que militante de la société civile, des efforts structuraux et costauds devraient être fournis afin d'instaurer la culture environnementale et sauver les générations futures.

Pour ce, un travail collectif s'impose, regroupant autour d'une même cause les institutions nationales, les ONGs et le public.

Aussi, le ministère de l'Environnement est-il appelé à publier sa stratégie nationale, ce qui ouvrira la voie aux différents intervenants -- dont les experts environnementalistes -- pour contribuer à la réalisation de ladite stratégie.

« La société civile tient à soutenir les institutions nationales dans leurs programmes. Mais pour y parvenir, il faudrait que les institutions nous communiquent les grandes lignes, voire les priorités sur lesquelles nous devons nous concentrer.

Des priorités qui devraient être fixées avec des indicateurs à l'appui, car seuls les indicateurs peuvent trancher. Il devient même inconvenant voire inutile de perdurer des actions ponctuelles qui ont montré leur inefficience à moyen et à long terme.

Tout comme il n'est plus admis de parachuter des solutions-hypothétiques sans pour autant daigner apporter des alternatives fondées. Nous n'avons pas besoin de solutions de buzz mais de solutions pertinentes et salvatrices », précise-t-elle.

Alternatives, efficience et innovation défaillantes !

La mise en place d'une stratégie environnementale ne peut avoir lieu sans un diagnostic préalable. Pour notre environnementaliste, le ministère de l'Environnement est vivement appelé à faire l'inventaire de tous les projets réalisés et autres ou en cours de réalisation, afin d'en cerner les points de force et de faiblesse; lesquels points seront pris en considération, d'ailleurs, lors de l'élaboration des projets et des programmes à venir.

Elle montre du doigt le recours à la campagne anti-sachets en plastique, laquelle, à son sens, ne résout aucunement les problèmes épineux et récalcitrants qui collent à notre environnement telle une peau de chagrin. « Il aurait été plus lucide de procéder à des enquêtes sur terrain, des enquêtes sociales et autres environnementales.

Il aurait fallu surtout apporter des alternatives au produit ciblé aussi insignifiant qu'il ne le paraisse mais qui demeure fortement utilisé par la population, avant même de démarrer la campagne. Pour réduire sensiblement l'usage des sachets en plastique, il faudrait les remplacer par des produits alternatifs biodégradables.

Là aussi, tout un travail devrait être mené pour s'assurer que ces produits-là ne soient pas plus toxiques que le plastique lui-même vu que certains produits biodégradables contiennent des métaux lourds fort toxiques », explique-t-elle.

D'un autre côté, l'esprit critique de la spécialiste en environnement s'interroge sur la performance de la police environnementale laquelle vent d'être chargée de relever les infractions et pénaliser les réfractaires.

Un nombre déterminé d'agents suffirait-il réellement à freiner les abus que s'amusent à perpétuer enfants et adultes au détriment de l'environnement et à couvrir tout le territoire pour une action efficace à souhait ?

Sceptique, l'experte en environnement juge, par ailleurs, qu'il est grand temps de réfléchir sur des solutions étudiées, fiables et applicables tout en étant innovantes et écologiques.

C'est le cas de la collecte des déchets. « Autant opter pour des poubelles intelligentes qui assurent le traitement des déchets organiques afin d'éliminer et les mauvaises odeurs et le lexivias (les résidus liquides des déchets organiques) plutôt que d'importer des conteneurs de qualité moindre à des sommes exorbitantes », suggère-t-elle.

D'autant plus que les dossiers des grands pollueurs demeurent en besoin de solutions radicales, comme c'est le cas d'ailleurs du golfe de Gabès, lequel gémit sous l'effet toxique du phosphogypse.