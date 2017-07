Cameroun: Racing de Bafoussam à la relance

Le club fanion du département de la Mifi veut enchaîner les victoires pour se hisser vers le sommet du classement.

Malgré la forte pluie qui s'abat sur la ville de Bafoussam, en plein midi ce vendredi 8 juillet, plusieurs supporters du Tout Puissant de l'Ouest (TPO), ont délaissé leurs activités pour aller suivre la séance d'entraînement de leur club. L'aire de jeu boueuse du stade municipal de Bafoussam-Bamendzi ne ralentit pas l'engagement des poulains du coach Bertrand Ngougni. Après les exercices physiques d'échauffement, les joueurs engagent un match d'une heure de temps. Attentif, le coach critique sans cesse le positionnement et le marquage des joueurs.

L'adresse des attaquants devant les buts reste la préoccupation majeure de Bertrand Ngougni. Selon ce dernier, « il y a une confiance qu'il faut maintenir pour continuer sur cette lancée ». Son adjoint Simon Nlend, précise qu'il a fallu beaucoup travailler avec les joueurs sur le plan psychologique, surtout les attaquants pour qu'ils reprennent confiance. « A tous les joueurs, on a fait savoir que chacun peut marquer. Il ne faut pas qu'ils pensent que c'est juste le rôle des attaquants », explique-t-il. Après la phase aller, des indisciplinés ont été libérés (Baïgué, Tamatieu et Yédé). Le club a recruté trois joueurs. Parmi eux, Baïkana Patale, transfuge de l'université de Ngaoundéré et Fonchi, ancien pensionnaire d'Apejes de Mfou, sont là pour renforcer l'attaque.

Racing de Bafoussam voit de nouveau son avenir en rose, depuis le début de la phase retour du championnat national de Ligue 1. Le club occupe le onzième rang avec 28 points après 22 journées de MTN Elite One. Exit la longue série de 10 matchs nuls, 4 défaites et (juste) 3 victoires pendant la première moitié du championnat. Le discours qui était d'éviter la relégation a changé. Selon le directeur général, Bernard Takoutchop, après un passage à vide, « il faut que les victoires se perpétuent et que Racing finisse parmi les cinq premiers et se donne à fond dans la coupe du Cameroun.

On espère toujours finir à une place africaine ». Les joueurs et les supporters se sont approprié cet objectif. Les arriérés de salaire et primes que réclamaient les joueurs ont été épongés, grâce à l'intervention du gouverneur de la région de l'Ouest. Augustine Awa Fonka a mobilisé les élites pour qu'ils viennent financièrement en soutien à l'équipe. Près de 12 millions de F ont été collectés. D'où ce regain de motivation.