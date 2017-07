Tunisie: «Il existe plusieurs mécanismes pour éviter à la Tunisie la baisse des aides américaines»

De son côté, le conseiller économique auprès du chef du gouvernement, Fayçal Hafiane, a indiqué que la visite du chef de gouvernement, Youssef Chahed, aux Etats-Unis (du 10 au 12 juillet) avait pour but, entre autres, de convaincre le Congrès et le Sénat américains de ne pas réduire les aides à la Tunisie.

La délégation a également exposé une vision stratégique de la coopération bilatérale entre le ministère de la Défense américain et la Tunisie, particulièrement au niveau du soutien apporté aux institutions et établissements, notamment en matière de défense, de renseignement, de la protection des frontières et de la lutte contre le terrorisme.

Ces projets ont pour but, principalement, de soutenir et de promouvoir les capacités militaires en Tunisie.

