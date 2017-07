Tunisie: La culture pour tous !

Le festival, ayant vocation à mettre en avant, à révéler des artistes connus et peu connus, particulièrement des jeunes, à diffuser la culture dans le moindre recoin de la ville pour que la culture soit accessible à tous, est né du besoin de démocratiser la culture, un besoin plus urgent, aujourd'hui, pour lutter contre toute forme de décadence intellectuelle et sociale.

«Après 39 ans d'existence, c'est le moment d'observer l'aboutissement d'un projet ambitieux et salvateur, qui, malgré toutes les difficultés financières, a pu exister durant toutes ces années.

Et il est de notre devoir de le faire perdurer», indique le directeur du festival M. Hatem Derbel, lors de la conférence de presse tenue mardi dernier à la Maison de la culture Ibn-Rachiq.

«Il s'agit d'un évènement qu'on n'a pas souhaité comme un simple espace de représentations consommées, mais plutôt comme un moment d'échange entre public et artistes. Un festival dont la programmation répond aux besoins socio-culturels de la région et des attentes de ses habitants», confirme-t-il.

Une programmation riche et alléchante a été mise en œuvre afin de faire de cet évènement un rendez-vous constructif, divertissant et attrayant où tout citoyen, jeune et moins jeune, puisse trouver sa part de bonheur.

Outre le programme officiel prévu au théâtre de plein-air d'Ezzahra, une programmation off a été conçue cette année aussi et se déroulera dans la salle municipale de la ville, dans des écoles et certains espaces dans les cités d'Ezzahra, au café culturel de la ville, ainsi qu'à l'avenue Habib-Bourguiba d'Ezzahra, et en plein air à la plage.

L'ouverture du festival aura lieu avec un spectacle de rue. Il s'agit d'une création de cirque intitulée «Atome : le monde imaginaire» conçue par Montassar Benghaji et Hamza Hbibi et produite par Paparouni Circuss.

Le temps d'une heure et demie, près de douze artistes transformeront les rues d'Ezzahra en un magnifique lieu de fête. Une joyeuse parade qui offrira aux spectateurs de la ville des spectacles de danse et plusieurs numéros acrobatiques.

Suivie au Théâtre municipal de la ville, à partir de 22h00, d'un spectacle du pianiste, compositeur et arrangeur tunisien Mohamed Ali Kammoun. Il présentera sa création intitulée "Parfums" qui mêle musique tunisienne ancienne, jazz, musique symphonique et arts visuels.

«Inspirée d'arômes musicaux et sensations recueillis tout au long du territoire tunisien, la création dresse une sorte de portrait musical de la Tunisie, sur la base de matériaux sonores et visuels, traditionnels et modernes».

La clôture sera assurée par la chanteuse tunisienne Raoudha Abdallah. Présente dans plusieurs festivals en Tunisie, la jeune artiste a su diversifier et enrichir son expérience en explorant plusieurs genres musicaux.

En 2016, son spectacle «Asrar» a reçu le prix du meilleur spectacle musical tunisien dans le cadre de la compétition officielle des Journées musicales de Carthage lors de sa troisième édition.

Quant au programme du OFF, le public pourra découvrir, apprécier et même participer à plusieurs activités que le festival propose lors de cette édition dont nous citons : « Be tounsi », une exposition de produits artisanaux sur l'allée du festival, une exposition d'arts plastiques regroupant des artistes plasticiens de renommée internationale, des séances plénières quotidiennes avec des débats tournant sur la ville, mais aussi sur la banlieue, entre mémoire, culture, foire écologique (entouré par la présence de l'Utica pour soutenir les volontés communes).

Sans oublier les spectacles de rue et les animations organisés par les associations locales, les ateliers de danse, de création de masques de théâtre et de musique dont les participants présenteront le fruit de leur travail à travers la création du spectacle de clôture. Une foire du livre est également au programme et aura lieu dans la station de la gare de train.